Tras la final perdida, Guardiola elogió a una figura de la Selección Argentina

Siguen los ecos tras la final que el Manchester United, con gol de Garnacho, le ganó al City de Pep Guardiola y el argentino Julián Álvarez. Es que luego del 2 a 1, el exitosísimo entrenador español se deshizo en elogios ante la otra gran figura de esta final que fue Lisandro Martínez.

Licha volvió hace dos partidos en una temporada cargada de lesiones y lo hizo en esta final de FA Cup como si no se hubiera perdido un minuto, y Pep Guardiola entendió la diferencia que hace el defensor de la Selección Argentina: "Lisandro Martínez está entre los cinco mejores centrales del mundo", definió el ex Barcelona.

Licha Martínez celebrando la final ganada ante el City. El defensor volvió con la firmeza que lo destaca antes de la Copa América.

La exquisita performance del defensor argentino hizo que su DT rival incluso deslice que Licha "marcó la diferencia" en esta final. Los 73 minutos que disputó en la final hasta que un calambre "propio de la larga inactividad" lo hizo pedir el cambio para no arriesgar innecesariamente y fue reemplazado por Jonny Evans.

Los principales medios deportivos ingleses alabaron también el rendimiento del defensor y lo puntuaron con un 9. A pesar de sus 1,75 m., no necesita volar a tres metros para mostrar una sólida marca que dejó sin chances claras frente al arco a Erling Haaland, que tuvo su tiro en el travesaño sobre el final cuando Licha ya no estaba en el terreno.

Este regreso auspicioso de Martínez por demás es una excelente noticia para la Selección Argentina, a menos de un mes del inicio de la Copa América que vas a poder disfrutar a través de Prima Multimedios. Si bien los titulares son Cuti Romero y Nicolás Otamendi, en Qatar Licha fue fundamental contra México y contra Holanda y es, sin dudas, el tercer central del equipo y tiene todos los números para ser el 6 titular de la Selección cuando sea la época del recambio.

Lisandro Martínez habló tras la emotiva final ganada al City y expresó sus sensaciones: "Estoy muy emocionado porque no fue una temporada buena, no era lo que planeábamos pero hay que poner siempre el pecho. Hoy tuvimos esta final, la ganamos y atravesar tantas lesiones que nunca me pasó en mi carrera lo tomo como un aprendizaje y me hace más fuerte".