Roland Garros: Etcheverry y Navone comenzaron con el pie derecho

La jornada lluviosa en Roland Garros empezó de buena manera para los argentinos. Tomás Etcheverry concretó una buena actuación pese a un mal comienzo para sacar en cuatro sets a Arthur Cazaux, francés de 21 años y 77° del ranking ATP, por 3-6, 6-2, 6-1 y 6-4 para acceder a la segunda ronda del torneo parisino.

El primer set arrancó complicado para Etcheverry, siendo quebrado en el cuarto game por un Cazaux muy activo, que arriesgaba en cuanto podía y se puso 4-1 en una buena seguidilla. Tomy, golpeado, estuvo a punto de perder nuevamente su saque, pero se repuso a tiempo e incluso tuvo dos chances de quebrarle el saque a su rival, aunque falló en ambas. El francés empezó a estar ansioso por cerrar el juego y volvió a comprometer su servicio, sin embargo el argentino volvió a fallar (terminó el set 0/4 en break points) dejándole al local la chance de llevarse un muy disputado parcial por 6-3.

La segunda manga empezó pareja, pero con Etcheverry más asentado en su servicio y más certero en los golpes con su derecha. El de La Plata tuvo para quebrar en el arranque, pero Cazaux mostró su capacidad para aguantar y mantuvo su nivel hasta que en el sexto game un error en la red y una doble falta le entregaron al argentino su primer quiebre del encuentro, que confirmó en el game siguiente sacando ventaja y volviendo a romper el servicio de un francés visiblemente afectado, llevándose el set 6-2.

Ya en el tercer parcial Etcheverry elevó el nivel, fue implacable con su servicio y mantuvo una agresividad con la derecha que no dio muchas chances a un Cazaux que comenzó a acusar cansancio. El debe del platense seguía en no concretar las chances de quiebre que generaba (tuvo un total de 21 en el juego), pero un nuevo break iba a caer en el cuarto juego para luego ponerse 4-1. El francés, por su parte, empezó a tener problemas físicos y debió recibir asistencia del fisio. Un nuevo quiebre terminó por definir la cuestión para el argentino de 24 años, que con su saque selló el 6-1 que lo puso arriba en el partido.

En el cuarto set, Tomy arrancó imponiéndose en un muy peleado game para arrancarle nuevamente un saque a Cazaux, pero cuando parecía imponerse nuevamente el francés volvió a entrar en partido y consiguió quebrarle en el sexto game para igualar 3-3. Etcheverry quebró inmediatamente para aplacar su entusiasmo, pero el local iba a contestar con otro break más para demostrar que pelearía hasta el final. No obstante, el galo volvió a fallar luego de un 30-0 a favor, el argentino reaccionó y volvió a llevarse su saque para servir y definir el duelo en su favor por 6-4.

Buena respuesta de Etcheverry en un duelo complicado, luego de perder una final y con el público en contra. El platense defiende 360 puntos por haber llegado a cuartos en el pasado Roland Garros, y logró completar la primera misión satisfactoriamente. Arthur Rinderknech, otro tenista local, será su rival en la segunda ronda.

Navone y su primera victoria en Roland Garros

En su debut ante Pablo Carreño Busta, el argentino de 23 años que llegó como preclasificado por su gran 2024 y se convirtió en el primer tenista de la Era Abierta que debuta en un Grand Slam en esa condición, superó la primera ronda con una actuación que combinó buenos momentos de tenis y mentalidad para sobreponerse a sus pasajes de debilidad con el saque.

Navone llegó afirmado a la mitad del primer set, y en el noveno game consiguió quebrar. Sin embargo, lo que parecía un envión termino siendo contraproducente. Carreño Busta quebró, ganó su saque y luego volvió a quebrarle al argentino llevandose el set 7-5. Ese golpe no amedrentó a Nave, que en un set donde ambos comenzaron cediendo sus saques, logró un segundo quiebre para comenzar una gran reacción donde recuperó solidez con el saque y consiguió un nuevo quiebre para quedarse 6-1 con el segundo parcial.

?Campeón del Challenger de Cagliari

?Finalista del ATP 500 de Río

?Finalista del ATP 250 de Bucarest

?Finalista del Challenger de Buenos Aires

?Victoria vs. Wawrinka en Marrakech

?Primera victoria en un main draw de Grand Slam (#RolandGarros)



El tercero, aunque interrumpido por la lluvia, volvió a tener predominio del oriundo de 9 de Julio, por mérito individual y a causa también de la larga inactividad de la que Carreño Busta estaba retornando. Pese a un buen comienzo del español, que quebró y se puso 2-1, una nueva reacción de Navone lo vio llevarse cuatro games consecutivos para ponerse 5-2 y posteriormente llevarse el tercer parcial 6-3.

En el inicio del cuarto y último set, el argentino presionó de entrada con la intención de cerrarlo y se puso 2-0 de movida con un quiebre. A esa altura, el español ya renunció al partido y Nave se aprovechó a partir de su movilidad sin aflojar para quebrar dos y tres veces, abrochando el definitivo 6-0 en 2 horas y 52 minutos que le dio su primera victoria de su carrera en Roland Garros, que se dio el gusto de festejar con los familiares y amigos que fueron a verlo. En la próxima ronda irá contra Tomás Machac, que la semana pasada venció a Novak Djokovic en el ATP de Ginebra.

Coria y Burruchaga se despidieron

Los argentinos que no pudieron pasar la primera ronda fueron Federico Coria, quien cayó ante Taylor Fritz en cuatro sets 2-6, 6-1, 6-2 y 6-1, y Román Burruchaga, que tras acceder mediante la qualy se quedó en el camino ante el alemán Jan-Lennard Struff en sets corridos.

Coria arrancó sorprendiendo al manejar el partido y aprovechó los errores no forzados del estadounidense (12° del ranking) para llevarse el primer set 6-2. No obstante, duró poco: Fritz ajustó fallos, no dio ninguna chance con su potentísimo saque y el rosarino, condicionado, empezó a sentirse muy incómodo. Con contundencia, el californiano se adjudicó el duelo ganando 6-1, 6-2 y 6-1 para acceder a la segunda ronda.

No pudo Federico Coria uD83CuDDE6uD83CuDDF7 en el debut en #RolandGarros. El argentino ganó el primer set pero cayó derrotado en 4 ante Taylor Fritz uD83CuDDFAuD83CuDDF8.

En cuanto a Burruchaga, su muy buena semana anterior en qualy ganando tres duelos para acceder al cuadro principal fue interrumpida por un Struff que nunca le dio chances de meterse en el partido. El alemán de 34 años, ubicado como 41° del mundo, hizo valer su experiencia y mayor jerarquía para redondear una victoria por 6-3, 6-2 y 6-1 dándole salida al hijo menor del campeón del mundo con Argentina, que pese a la derrota logró pisar por primera vez en su carrera el cuadro principal de un Grand Slam.