Sigue la polémica por renuncias en la selección femenina

Estalló la bronca dentro de la Selección Argentina de fútbol femenino, ya que en las últimas horas cuatro jugadoras renunciaron a la última convocatoria para la doble fecha FIFA, argumentando la falta de intereses y reclamos contra la AFA.

Son cuatro las históricas que pegaron el portazo en la selección nacional, Lorena Benítez, Julieta Cruz y Laurina Oliveros, fueron las primeras que expresaron su descontento contra la actual dirigencia de AFA, manifestando “no ser valorada, no ser escuchada y peor aún ser humilladas”.

Posteriormente llegó la renuncia de Eliana Stábile, quien manifestó “Cansada ya de hace tiempo por la falta de interés hacia el fútbol femenino. Solo queremos ser valoradas y ojalá la generación que viene no pase lo mismo”.

La polémica inició cuando diferentes jugadoras denunciaron que desde AFA se hicieron eco la frase del momento “No hay plata” por lo que no se les pagaría viáticos, y que no les iban a dar entradas a los familiares para los dos próximos amistosos ante Costa Rica, a esto sumarles que en el predio no recibieron desayuno y almuerzo en los días de entrenamiento.

Por otro lado, Vanina Correa y Miriam Mayorga, actual capitana y subcapitana, respectivamente, mantuvieron reuniones con los dirigentes del fútbol femenino en AFA, Diego Turnes y Jorge Barrios; “Fue una situación compleja, un malentendido. Se ha hecho un pedido de cobrar un viático por la situación económica, donde se hace muy complejo. Las compañeras decidieron tomar sus medidas, nosotras apelamos a la respuesta de los dirigentes y fue una reunión positiva”, dijo la arquera.

Tiempo atrás, la máxima referente del fútbol femenino Estefanía Banini, expresó su retiro definitivo de la selección argumentando la falta de interés por parte de los dirigentes y de la AFA, a ella se le sumó Florencia Bonsegundo por los mismos motivos.

Dentro de este contexto, la selección argentina jugará dos amistosos ante Costa Rica. El primero será el viernes 31 de mayo a las 20.10 en el Estadio Ciudad de Buenos Aires, mientras que el segundo está programado para el lunes 3 de junio a las 20.10 en el Estadio Ciudad de Vicente López.