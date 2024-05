Vandalizaron un mural de Di María con otro mensaje: "¿Todavía vas a volver?"

Otra amenaza a Di María. Apareció un mural de Fideo vandalizado con el mensaje "Todavía vas a volver?". El crack de la Selección aún no decidió cuál será su destino el próximo semestre .

La posible vuelta de Ángel Di María al fútbol argentino para ponerse la camiseta de Rosario Central vuelve a estar cuestionada por un nuevo mensaje amenazante en Rosario. En la noche de ayer un mural con su imagen en el predio de El Torito, club donde Fideo comenzó su camino en el fútbol, fue vandalizado con la leyenda “Todavía vas a volver?”, haciendo referencia a su hipotético retorno al Canalla.

El acto de vandalismo ocurrió pocas horas después de la caída de Central frente a Peñarol en Uruguay, derrota que privó al equipo de Miguel Ángel Russo de avanzar a octavos de final de la Copa Libertadores. En las horas previas al cotejo había tomado fuerza una versión de que Di María no renovaría con Benfica para venir a jugar seis meses al Canalla. y que tras culminar su paso por Rosario, su próximo destino iba a ser junto a Lionel Messi en Inter Miami.

Vandalizaron un mural de Ángel Di María en Rosario



"Todavía vas a volver?", escribieron sobre una pintada de "Fideo" en El Torito, club en el que jugó cuando era chico



Ocurrió luego de la derrota de Central ante Peñarol por Libertadores

Según el diario portugués A Bola, el extremo de la Selección Argentina, que se despedirá del fútbol de selecciones tras la próxima Copa América, viviría en Buenos Aires la segunda parte de este 2024 y viajaría a Rosario diariamente para entrenar y jugar allí. Su familia, en tanto, se instalaría en Miami por razones de seguridad. No obstante, amenazas como las de hoy podrían complicar este plan.

Por ahora, no hay ningún anuncio oficial y todavía queda pendiente la confirmación de que Di María no renovará con Benfica, ofrecimiento que ya tiene sobre la mesa y que aún no ha rechazado oficialmente. Angelito podría elegir estar un año más en Europa y reintentar la "operación retorno" en 2025, aunque todo indica que el año que viene, tarde o temprano, su destino estaría en Inter Miami para finalizar su carrera jugando al lado de Messi.