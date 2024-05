Fin de semana de Clásicos en la Liga Federal

Se cierra la fase de conferencia Sur en la Liga Federal de Básquet, con los duelos ida- vuelta de los clásicos que terminarán de definir los cruces del play in. Roca vs Del Progreso se disputan el tercer puesto, Pacífico ante independiente siempre tiene su atractivo, mientras que en plaza Huincul habrá mucho en juego.

Con Pacífico como 1 absoluto, y Centro Español el 2, ambos ya clasificados a los Play Off, solo queda definir en la conferencia Sur quienes son los 4 que irán por ese tercer lugar a la siguiente instancia.

En cuota de atracción, el clásico capitalino se lleva las miradas en el Viejo Ramírez desde las 21.30hs. El Decano (12-2) ya tiene todo resuelto y juega para quedar como el mejor del país. Por el lado el Rojo (6-8) está peleando por un lugar en el Play In, y necesita al menos uno de los dos cotejos para estar entre los 6.

Por otro lado desde las 22hs en el Gimena Padín, Roca tendrá un gran duelo con los dos elencos que ya están en la etapa de clasificación, pero que definen el 3-4. Deportivo Roca (8-6) recibe a Del Progreso(7-7) con el antecedente de enfrentarse entre si hace una semana con victoria naranja.

Además, desde las 21hs, habrá mucho en juego en el Malvinas Argentinas, el clásico de Plaza Huincul tiene a Perfora (5-9) con la misión de ganar si aspira a ocupar uno de los dos lugares libres, mientras que Petrolero llega último con racha de 3-11.

Al mismo tiempo, Biguá (5-9) está con la misma necesidad de Perfora, y tendrá en el emparejamiento a Centro Español de Plottier (10-4) ya clasificado directamente a los Play off. El equipo de Santangelo le urge los triunfos para poder clasificar.

La décimo sexta y última fecha será el domingo con los cotejos de vuelta. 21hs Español vs Biguá; y Petrolero vs Perfora, 20.30hs Independiente vs Pacífico, y Del Progreso v Deportivo Roca.

Conferencia Sur: Pacífico 26, Centro Español 24, Roca 22, Del Progreso 21, Independiente 20, Biguá 19, Perfora 19, Petrolero 18.