Pabló Vicó dejará de ser el técnico de Brown de Adrogué tras 15 años

Pablo Vicó anunció que dejará de ser el director técnico de Brown de Adrogué después de 15 años y conmocionó el mundo del ascenso argentino. El histórico DT dirigirá por última vez este viernes, en la visita a Estudiantes de Río Cuarto por la fecha 14 de la Primera Nacional.

"Don Ramón" (apodado así por su parecido al inolvidable personaje de la serie El Chavo del 8), dueño del récord de longevidad al frente de un equipo en el fútbol argentino, anunció su salida a raíz de los malos resultados cosechados en la primera parte del año: Brown marcha último en la tabla de la Zona B, con apenas una victoria en el torneo. Deberá además mudarse, ya que vive dentro del club.

"Tengo que pedirle a disculpas al hincha, este año las cosas no salieron. No me gusta perjudicar al club. Así que lo primero que hicimos fue darle la posibilidad a la Comisión Directiva para que elijan a otra persona, que quizás pueda sacar esto adelante. Damos un paso al costado porque no le encontramos la vuelta", explicó Vicó en charla con Radio Con Vos.

Para él será mucho más que un cambio de trabajo: "Ahora voy a tener que buscar un sitio. El fin de semana haré una mudanza. Son muchos años... Pero no hay apuro, el presidente nunca me apuró. En menos de una semana, algo voy a encontrar. Esto es fútbol, a veces se gana y a veces se pierde".

"Fueron muchas las cosas que hicimos por el club: logramos dos ascensos, llegamos a 566 partidos, batimos el récord argentino y estamos 5° en el mundo, le ganamos a todos los grandes, dejamos afuera de la Copa (Argentina) a Independiente. Se hicieron muchas cosas valederas".

El pasado 21 de marzo, Vicó cumplió 15 años como técnico en Brown de Adrogué. Debutó en marzo de 2009, con un empate 1-1 frente a Sportivo Italiano, cuando el Tricolor todavía disputaba la Primera B Metropolitana.

Todos sus años en Adrogué le fueron suficientes para posicionarse como el estratega con más años al frente de un equipo del fútbol argentino. Además, su figura se engrandeció un año atrás, al dejar en el camino de la longevidad a Victorio Spinetto, histórico deté que entrenó a Vélez durante 14 años de forma ininterrumpida.

Pero no sólo dirige al club, sino que vive dentro de él: son más de 24 años viviendo a sólo pasos del Estadio Lorenzo Arandilla, primero en un cuarto en la pensión de la que era sereno y, actualmente, en una habitación particular perteneciente a la propia concentración. El buffet del club y una de las tribunas del estadio llevan su nombre.

En sus más de 15 años al frente del club, Vicó ha formado parte de algunos de los momentos más importantes de su historia: en 2013 ascendió al Tricolor a la B Nacional después de quince años sin jugar la segunda categoría del fútbol argentino y, cinco años después, eliminó por penales Copa Argentina a Independiente, en los 32avos de final de la Copa Argentina, batiendo nuevamente a un grande al que ya le había ganado en 2013, cuando ambos se encontraban en la Primera B Nacional.