Roland Garros: Cerúndolo y Etcheverry, a tercera ronda

En una lluviosa y extendida jornada de Roland Garros que tuvo buenas y malas para los argentinos, Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry se metieron en tercera ronda. El porteño se deshizo de Filip Misolic por 6-2, 7-6 (2) y 6-0, en tanto que el platense estaba a punto de levantar una desventaja de dos sets cuando su rival, el francés Arthur Rinderknech, abandonó el partido. Mientras tanto, Mariano Navone dijo adiós frente al checo Tomas Machac pese a levantar una desventaja de dos sets.

En cuanto a Cerúndolo, un muy buen inicio le proporcionó el dominio del juego y la chance de quebrar en el quinto game. Desde allí, su derecha fue demasiado para un Misolic que cedió nuevamente el saque y dejó a Fran la chance de servir y cerrar 6-2 la primera manga.

En un segundo set muy parejo con buen nivel de ambos, un par de errores en el sexto game le costaron al argentino el saque. No obstante, se repuso inmediatamente no dejando a Misolic confirmar el quiebre. Desde allí, el porteño de 25 años se afirmó con el saque y, en el undécimo game, aprovechó nuevamente una chance de break para encaminar el duelo.

Pero cuando sacó para ponerse 7-5 el austríaco le hizo las cosas difíciles y le arrancó un quiebre para llevar el duelo a tiebreak. Igualmente, allí fue todo del argentino: tres mini breaks lo pusieron 5-0 arriba, ventaja que administró hasta lograr el 7-2 con el que se hizo del segundo set.

En el tercero Cerúndolo arrancó a pura decisión ganando los primeros dos games en cero ante un Misolic desgastado que, luego de una dura batalla en el cuarto juego, cedió de nuevo su servicio quedando 0-4. Desde ahí el argentino ya no dejó dudas, ganó su saque y volvió a quebrar al austríaco para coronar con 6-0 una victoria contundente que lo deposita en tercera ronda, a sólo una victoria de igualar lo hecho en París en 2023. Su rival será el estadounidense Tommy Paul, a quien superó este año en un durísimo partido en el Masters 1000 de Madrid.

Etcheverry sobrevivió ante Rinderknech

Parecía que Tomy se quedaba en el camino, pero una tremenda recuperación ayudada por los problemas físicos de su rival le terminaron dando el pase a la tercera ronda de Roland Garros. El comienzo del partido no fue el mejor para el platense de 24 años, que luego algunos problemas para ganar su servicio en el 1-1, cedió su saque en el cuarto game. Rinderknech se puso 4-1 y el argentino, que en un momento debió ser asistido por molestias, nunca pudo recuperar esa desventaja.

La historia del segundo parcial fue diferente, con ambos sin darle chance al rival de quebrar y dejando algunos muy buenos puntos. Etcheverry mejoró significativamente, pero el francés tampoco aflojaba y la historia se definió en un tiebreak donde Tomy levantó un 0-3 inicial. La contienda llegó al 8-8 iguales, pero allí un error no forzado le costó carísimo al argentino que terminó cediendo también el segundo set

En el tercer set, la recuperación de Etcheverry fue total: redujo sus errores, continuó siendo sólido en el saque y también estuvo muy bien en las devoluciones, algo que generó cuatro ocasiones de quiebre. El platense tomó dos de ellas para ponerse 4-0 y la última para cerrar 6-1 un set que lo revitalizó.

¡SET PARA TOMY! uD83DuDCA5



Ya en el cuarto parcial, Tomy continuó plasmando su superioridad: quebró de entrada y, pese a que Rinderknech le dio batalla y tuvo tres break points, se puso 3-0 para dominar también ese parcial. Eso fue todo para el francés, que venía muy errático y luego de pedir asistencia estando 0-5 por un problema en su pie izquierdo, intentó volver sin éxito y debió abandonar el encuentro. Un detalle: el francés terminó con ese problema en el pie por la insólita decisión de patear un cartel durante el tercer set.

Victoria clave para Etcheverry, que en un momento se vio afuera y, pese a no plasmar totalmente la reacción en el resultado, mostró un cambio positivo en su tenis que enderezó el duelo en su favor. Ahora le toca la difícil misión de medirse a Casper Ruud en tercera ronda sabiendo que defiende puntos de cuartos de final del anterior Roland Garros.

Navone luchó pero se despidió

La tarea de Nave no era fácil frente a un Machac que venía con la confianza de vencer a Djokovic en el ATP de Ginebra y había desfilado en primera ronda. El checo hizo valer todo eso en un arranque voraz donde se puso 4-0. Navone, muy inestable con su servicio, logró quebrar al checo y ponerse 2-4 pero no le alcanzó e incluso volvió a perder su saque cayendo 2-6 en el primer parcial. La tónica no varió mucho, sino que se profundizó el segundo set: Machac no dio muchas oportunidades con su servicio y aprovechó un pasaje errático de Navone que sólo pudo arañar un game.

En el tercer set llegó la esperada reacción: la movilidad del primer partido y un significativo ajuste en sus ejecuciones (17 tiros ganadores cuando en los primeros dos sets juntó sólo 8) fueron la base de una ráfaga del argentino, que se puso 4-0 quebrando en dos ocasiones. Pese a un intento de contestación del checo quebrando y poniéndose 2-4, el de 9 de Julio logró mantenerse y cerrar el set 6-3.

Aquel Navone del tercer parcial continuó manejando el partido y creyendo aún más en la posible remontada: quiebre inicial, confirmación tras un game peleado y de ahí todo fue en ascenso. Afirmó definitivamente su saque (92% de efectividad con el primer servicio) y consiguió dos quiebres más para cerrar 6-1 e igualar la contienda.

Ya en el set definitivo, la cosa no empezó de la mejor manera para Nave, que perdió en cero su saque al inicio y, tras reponerse y quebrar tampoco pudo sostenerlo en el tercer game, cometiendo tres doble faltas en ese lapso. Desde allí todo fue cuesta arriba para el argentino, ya sin respuestas desde el saque (terminó el set sin poder ganar con su servicio) y dominado por un Machac que cerró el partido con solidez para llevarse una victoria muy trabajada ante un Navone que luchó pero no le alcanzó y se va de su primer Roland Garros en segunda rueda.