Copa Libertadores: Cómo es el sorteo de octavos y cuándo se reanuda

Tras la última fecha de grupos en la Copa Libertadores, ya conocemos a 15 de los 16 integrantes de la fase de octavos de final. A falta de los duelos pendientes de Gremio a causa de las terribles inundaciones en Porto Alegre, ya está todo listo para la próxima fase. El sorteo de la misma tendrá lugar el próximo 3 de junio e involucrará a River (en el bombo de los primeros), Talleres y San Lorenzo (en el de los segundos), los tres clasificados argentinos.

Nuevamente, y como viene sucediendo, los brasileños tienen mayoría. Hasta ahora son seis clubes: Fluminense, último campeón, Palmeiras, Sao Paulo, Atlético Mineiro (todos ellos líderes de grupo), Flamengo y Botafogo (pasaron como segundos). Con la inclusión de Gremio, podrían ser siete. Los otros integrantes de octavos, sacando a los mencionados argentinos, son Peñarol y Nacional de Uruguay, The Strongest y Bolívar de Bolivia, Colo Colo de Chile y Junior de Colombia.

uD83DuDE0D ¡Todo listo! Los bolilleros para el sorteo de octavos de final de la CONMEBOL #Libertadores, que será el lunes.#GloriaEterna pic.twitter.com/2qyO23h6i9 — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) May 31, 2024

Cómo será el sorteo de la Libertadores

Para determinar los rivales de cada llave se realizaron dos tablas de posiciones paralelas, una entre los primeros de cada grupo (1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G y 1H) que ocuparán el bolillero 1, y otra entre los ocho clasificados en segundo lugar (2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G y 2H) los que van a ir al bolillero 2. Ya están todos definidos a excepción del Grupo C, donde The Strongest ya está adentro pero no se conoce aún si como primero o segundo. El restante lugar está entre Huachipato y Gremio.

Primeros: Fluminense, San Pablo, Junior, Bolívar, Palmeiras, Mineiro, River.

Segundos: Colo Colo, Botafogo, Talleres, Flamengo, San Lorenzo, Peñarol, Nacional.

Según esta tabla habrá un ordenamiento del 1 al 8 para los ganadores de grupos y del 9 al 16 para los equipos que terminaron segundos. En esta instancia, todos los primeros de cada zona definirán sus partidos de local. Luego, a partir del número, será igual para las rondas siguientes.

En cuanto a la reanudación de la Copa Libertadores, tendrá lugar tras la Copa América y los Juegos Olímpicos. La semana estipulada para su reinicio es la del 14 de agosto, en la que se jugarán los duelos de ida. Las vueltas serán la semana siguiente. Los cuartos de final se jugarán a mediados de septiembre (semanas del 18 y el 25), las semis el 23 y 30 de octubre, y por último la final se disputará el día 30 de noviembre.