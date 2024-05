La emotiva dedicatoria de Echeverri tras la victoria de River

La victoria de ayer de River para cerrar la fase de grupos de Copa Libertadores como el mejor situado de los primeros de cada zona tuvo también un lado emotivo. Más allá de lo que significó volver a la victoria para el Millonario luego de una semana muy difícil, Claudio Echeverri realizó un posteo muy especial en sus redes mencionando a su mamá, que pudo estar en el Monumental luego de superar un problema de salud.

"Después de varios meses pudiste volver a la cancha a verme. Te amo mamá", fue el mensaje de la joyita de River junto a la foto de ella junto a su padre en la platea. Recordemos que en marzo el propio jugador, tras un triunfo ante Gimnasia (LP) por la Copa de la Liga, contó que su madre estaba atravesando una situación complicada de salud.

Hace unos meses el Diablito Echeverri fue a visitar a su mamá al hospital, hoy compartió una linda imagen de ella en el Monumental.



"Después de varios meses pudiste volver a la cancha a verme" escribió uD83EuDD79?? pic.twitter.com/aKD85vAEJi — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 31, 2024

Tras aquel partido, donde Echeverri marcó su primer tanto con la camiseta de River, el jugador fue directamente a verla a la clínica. "En el gol me emocioné porque me acordé de mi abuela, que falleció cuando estaba jugando el Mundial Sub 17, y de mi mamá. En mi familia estamos pasando un momento difícil con ella. Quiero tenerla en el estadio, pero no pudo estar porque está enferma. Seguramente mañana la vaya a ver". Había dicho, aunque no esperó y esa misma noche se encontraba visitándola. Por suerte, aquel inconveniente parece parte del pasado y anoche el Diablito tuvo la alegría de su visita.