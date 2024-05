Alarma en la Selección Argentina: un grande europeo busca a Pablo Aimar

Hay una nueva alarma dando vueltas en la Selección Argentina, ya que en Portugal afirman que el Benfica está interesado en contratar como DT a Pablo Aimar, ante la inminente salida de Roger Schmidt del equipo en el que juegan Ángel Di María y Nicolás Otamendi. La Copa del Mundo que actualmente está en Neuquén Capital junto a la Copa América y la Finalissima, son los tres títulos que el ex River nacido en Río Cuarto levantó colaborando con Lionel Scaloni en la dirección técnica.

Según publicó CNN Portugal, el técnico alemán estaría buscando una salida de las Águilas para tratar de agarrar el Bayern Múnich que Thomas Tuchel dejará en julio. De esta manera Rui Costa, presidente de Benfica, indicó al medio luso que su intención es contratar al Payasito Aimar, que se convirtió en todo un ídolo tras su paso en el club entre 2008 y 2013: ganó cuatro Copa de la Liga portuguesas y una liga local, jugó 179 partidos, convirtió 17 goles y dio 45 asistencias.

Benfica se quedó sin chances de conseguir títulos esta temporada, ya que en la liga local quedó varios puntos por detrás del Sporting de Lisboa, quedó afuera temprano en la Copa de Portugal y quedó eliminado por penales en cuartos de final de Europa League ante Olympique de Marsella.

No obstante, el mismo medio que adelantó esta noticia aseguró que Pablito (hoy de 44 años) está "cómodo" en la Selección y que no querría volver a Europa "al menos por ahora". Si Aimar decidiera dejar la Albiceleste para dirigir su ex club, sería su primera experiencia como entrenador principal de un equipo profesional, ya que en estos últimos años alternó con Diego Placente la dirección de las selecciones Sub 15 y Sub 17 que permitieron la construcción de la actual estructura de la selección mayor.

Todo parece indicar que solo son sondeos, ya que el diario Récord de Portugal, afirma que “Pablo Aimar está fuera de los planes del Benfica”, e incluso destacaron que en las próximas horas el actual DT Schmidt renovaría el contrato para seguir durante la temporada 24/25.