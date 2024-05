Con urgencias, Deportivo Rincón volverá a oficiar de local

La formación inicial de Deportivo Rincón que jugó el domingo en Otamendi, no tendría muchas variantes. Foto: Prensa Círculo Deportivo Otamendi

En el marco de la séptima fecha de la Zona 1 del Torneo Federal A 2024 que organiza el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) Deportivo Rincón será local de Ramón Santamarina de Tandil este sábado 4 de mayo desde las 16 en el predio de Ciudad Deportiva en el norte de la provincia de Neuquén.

El cotejo será transmisión a partir de las 15 del Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital por AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) Clásicos & Noticias 90.7 y Las Palmas 96.1 con los relatos de Hugo Alejandro Amaolo y los comentarios de Pablo Chagumil.

El León del Norte viene de caer el último domingo en Comandante Nicanor Otamendi 3 a 2 ante Círculo Deportivo el equipo de la Liga de Mar del Plata, donde quedó la preocupación de la falta de volumen de juego y los errores propios en los tres goles del equipo Papero, que se terminaron pagando muy caro.

Aparentemente el defensor Carlos Daniel Esteves podrá ir desde el arranque, mientras que otro llegaría para jugar al menos media hora sería el volante cipoleño Lucas Mellado que apenas vio pocos minutos en el campeonato, cuando ingresó ante Kimberley de Mar del Plata. Los que no llegarían de sus molestias serán el volante Jonathan Moreira ni el lateral o carrilero por derecha Nicolás Di Bello, que deberán permanecer inactivos por algunos días más. Tampoco se sabe que pasará con Lucas Pelude, que no viajó el fin de semana por una determinación más disciplinaria que táctica, por comportamientos que no cayeron bien ni en el cuerpo técnico ni en la dirigencia.

Hasta el momento el equipo de la Liga de Fútbol de Neuquén de seis fechas ha jugado dos en condición de local y volverá a hacerlo tras 20 días. Se mantiene invicto en su reducto, empate ante Kimberley de Mar del Plata y victoria (única hasta el momento) frente a Cipolletti, y el objetivo es volver a sumar.

En cuanto a Ramón Santamarina, todavía no ha ganado en el torneo: tres empates e igual cantidad de encuentros perdidos, que determinó ayer lunes la salida de Gastón Pernía como director técnico de la institución. Asumió como interino Miguel Abad, aunque el puesto de entrenador sería para Duilio Botella que en las últimas horas se desvinculó de Juventud Unida Universitario de San Luis, más allá de que las versiones apuntaron toda la semana pasada al bahiense Darío Bonjour.