Estudiantes campeón de la Copa de la Liga

Vélez Sarsfield y Estudiantes de la Plata entregaron una interesante final de Copa de la Liga Profesional 2024 y, tras una pareja lucha durante 120 minutos, no pudieron salir del empate y tuvieron que definir desde el punto penal. Tras el 1-1 con los goles de Mancuso y Sarco en el tiempo regular, en la tanda de penales quien se lució fue el arquero Matías Mansilla – que venía de ser también figura contra Boca– se despachó con ¡tres! atajadas en la definición desde los doce pasos. El Pincha suma su estrella número 16 y aseguró su clasificación a la Copa Libertadores 2025.

Así lucía el estadio Madre de Ciudades a minutos del comienzo de la final.

En un encuentro que tuvo la transmisión de AM 550 y el minuto a minuto de Mejor Informado, la acciones de peligro no tardaron en llegar. Primero fue un Vélez que arrancó más decidido y mediante Ordóñez y su remate que dio de lleno en el travesaño mostraba que quería llevarse puesto al León en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero. No obstante, la respuesta de Estudiantes fue contundente. Sosa y Cetré jugaron corto en un córner para dejar de frente al arco a Mancuso, que se acomodó y sacó un derechazo cruzado con pique previo a la línea de gol, imposible para Marchiori.

Cerremos el estadio, con llave y todo: GO-LA-ZO de Eros Mancuso para @EdelpOficial pic.twitter.com/e7dV9gR5tb — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) May 5, 2024

Aquel tanto no aplacó el ímpetu de velezano, que tuvo algunas llegadas más, la más clara con un centro para Pizzini, que no llegó a rematar cómodo y la envió por arriba. Después de ser sofocado durante los primeros veinte minutos, Vélez aplacó su ritmo y Estudiantes se fue sintiendo algo más cómodo en el partido, intentando quitarle ritmo y disputándole mejor la pelota al Fortín.

INCREÍBLE LO QUE SE PERDIÓ PIZZINI ? El jugador de Vélez apareció por atrás y no pudo anotar el empate ante Estudiantes#LPFxTNTSports pic.twitter.com/VaY1x42RdH — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 5, 2024

Tras la primera mitad, ya con la confirmación del fallecimiento de César Luis Menotti, se realizó a la vuelta de ambos equipos un minuto de silencio en homenaje al Flaco. La noticia del fallecimiento del histórico entrenador argentino trascendió mientras que se disputaban los primeros 45 minutos. La AFA comunicó que el DT de la Selección Argentina campeona del mundo en 1978 murió esta tarde a los 85 años de edad.

EMOTIVO HOMENAJE AL FLACO uD83CuDDE6uD83CuDDF7?



Por el fallecimiento de César Luis Menotti, se llevó a cabo un minuto de silencio en el entretiempo de Estudiantes vs. Vélez#LPFxTNTSports pic.twitter.com/H3Xp2lzizf — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 5, 2024

Retornando a la acción, la tónica del encuentro fue con un Vélez buscando con no demasiadas ideas inquietar a un Estudiantes que empezaba a sentirse cómodo en la espera. Para colmo el Fortín iba a sufrir la mala noticia de la expulsión de Damián Fernández, por un codazo sobre el rostro de Cetré. Otra vez, los de Gustavo Quinteros debían jugar un partido de este torneo con uno menos.

Sin embargo, esta expulsión desveló un nuevo capítulo de esta final. El DT velezano modificó esquema e introdujo a Mammana y al juvenil Alejo Sarco, quien sacudió el encuentro en la primera oportunidad que tuvo. Recibió un pase de tres dedos a la espalda de Benedetti, controló, amagó en el área para construirse el espacio y sacó un zurdazo que, rebote mediante, se le metió por el palo derecho a Mansilla.

¡En la primera que le quedó, Alejo Sarco la mandó a la red e igualó para el Fortín!



Por ahora, igualdad en uno entre @EdelpOficial y @Velez. pic.twitter.com/tnKC3r1PCD — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) May 5, 2024

Al Pincha se le desacomdaron los planes, y más aún minutos después con la expulsión de Benedetti, quien derribó a Pizzini cuando éste se iba de cara al gol y dejó el partido diez contra diez, obligando también a Eduardo Domínguez a mover el banco. Los últimos minutos, con el cansancio a cuestas, fueron palo y palo entre el León y el Fortín, pero ninguno pudo quebrar la igualdad y es así como el duelo fue a tiempo suplementario.

INCREÍBLE: AHORA ROJA PARA BENEDETTI Y 10 VS. 10.



uD83DuDCFA ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/LideaqNL2y — SportsCenter (@SC_ESPN) May 5, 2024

Entre los nervios y el cansancio, el tiempo extra no tuvo demasiadas acciones de peligro por fuera de un par de intentos desde lejos. Una vez pasados los primeros quince minutos del suplementario, la sensación era que los penales estaban a la vuelta de la esquina, y así fue. La Copa de la Liga iba a quedar del lado del que más fino estuviese desde los doce pasos.

En una definición donde no faltaron las emociones, Vélez comenzó con el pie derecho con los penales de Mammana y Sarco, y sacó ventaja luego de que Tomás Marchiori se luciera, como hizo ante Argentinos Juniors, con el penal de Mancuso. No obstante, quien volvió a aparecer para Estudiantes fue Mansilla. Primero atajándole a Joaquín García y luego, tras el penal convertido por Correa, le iba a tapar el tiro a Cáseres para que Cetré pusiera en ventaja al elenco platense.

A todo esto, Marchiori tampoco se iba a quedar callado y le atajó el remate a Ascacíbar, que tenía el 'match point'. Sin embargo, Mansilla volvió a aparecer en toda su dimensión ante el disparo de Montoro y le dejó a Fernando Zuqui la responsabilidad de darle el trofeo a Estudiantes. El volante no falló y desató el festejo pincharrata en una final cargada de emociones que coqueteó con ambos pero terminó yéndose para La Plata

El penal con el que Zuqui hizo gritar campeón al Pincha:

uD83CuDFC6uD83DuDD1D FERNANDO ZUQUI CONVIRTIÓ SU PENAL Y ESTUDIANTES ES CAMPEÓN DE LA COPA DE LA LIGA 2024.



pic.twitter.com/APEyFAuggR — dataref (@dataref_ar) May 5, 2024

Con la nueva estrella consumada en la entrega del trofeo de Chiqui Tapia al capitán José Sosa se materializó el decimosexto título de Estudiantes. Luego de cortar una sequía de 13 años con la Copa Argentina del 2023, el Pincha logró con esta Copa de la Liga 2024 alcanzar ahora a Vélez como el sexto más ganador de la historia del fútbol argentino, con 16 títulos.

¡LA COPA BIEN EN ALTO, PINCHA! uD83CuDFC6



Estudiantes es CAMPEÓN de la COPA DE LA LIGA y José Sosa levantó el trofeo



¡Felicitaciones! uD83DuDD34?#LPFxTNTSports pic.twitter.com/p4KxwFzjZ9 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 5, 2024

Formaciones

Estudiantes de La Plata 1: Matías Mansilla; Eros Mancuso, Luciano Lollo, Zaid Romero, Gastón Benedetti; José Sosa, Santiago Ascacíbar, Enzo Pérez; Tiago Palacios, Edwin Cetré y Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez

Vélez Sarsfield 1:Tomás Marchiori; Joaquín García, Damián Fernández, Valentín Gómez, Elías Gómez, Christian Ordóñez, Agustín Bouzat; Francisco Pizzini, Claudio Aquino, Thiago Fernández; Thiago Vecino. DT: Gustavo Quinteros.

Goles: PT 13' Mancuso (EST) y ST 63' Sarco (VEL).

Amonestados: PT 25' Ordóñez, 29' Benedetti (EST), 34' E. Gómez (VEL), ST 46' D. Fernández (VEL), 52' Ascacíbar (EST), 77' Correa y E. Pérez (EST), 90' Cetré (EST); T. SUP 103' Meza (EST) y 120' V. Gómez (VEL)

Expulsados: ST 59' D. Fernández (VEL) y 70' Benedetti (EST)

Cambios: ST al inicio Zuqui por Sosa (EST), 62' Sarco por E. Gómez y Mammana por Vecino (VEL), 67' Cavanagh por T. Fernández (VEL), 75' Meza y Correa por Palacios y Carrillo (EST), 87' Piatti por E. Pérez (EST), 88' Montoro y Lobato por Aquino y Pizzini (VEL); T. SUP 99' Cáseres por Bouzat (VEL).

Definición por penales:

Pateó Mammana para Vélez: 1 a 0 arriba.

Pateó Piatti para el Pincha: 1 a 1.

Pateó Sarco en Vélez: gol y 2 a 1 arriba el Fortín.

Pateó Mancuso para Estudiantes: atajó Tomás Marchiori y Vélez sigue 2 a 1

Pateó García para Vélez: flojo remate a media altura y atajó Mansilla. Sigue 2 a 1.

Pateó Correa en EDLP: gol, 2 a 2.

Pateó Cáseres para el Fortín: segundo penal atajado por Mansilla.

Pateó Cetré: 3 a 2 arriba Estudiantes.

Pateó Lobato: gol de Vélez, 3 a 3 y va el Pincha por el título si convierte.

Pateó Ascacíbar para EDLP: ¡atajó Marchiori y la serie sigue 3 a 3!

Pateó Montoro para Vélez: atajó Mansilla y otra vez el Pincha puede gritar campeón

Pateó Zuqui para Estudiantes: Gol y ¡el Pincha es Campeón de la Copa de la Liga!