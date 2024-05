Schwartzman anunció su retiro del tenis

El camino de Diego Schwartzman en el tenis profesional tendrá fecha de vencimiento en 2025. El Peque anunció hoy en su cuenta de Instagram que decidió continuar jugando durante 2024 y el año que viene le dirá adiós al circuito. Se estima que su despedida sea en el Argentina Open en febrero del año próximo.

En lo que va del año Schwartzman profundizó una crisis de resultados que ya venía arrastrando desde 2023, perdiendo los seis partidos que disputó una vez que logró meterse a los torneos tras participar en las clasificaciones. Caídas en el ATP 250 de Córdoba ante Román Burruchaga y en el Argentina Open ante el colombiano Daniel Galán fueron dos golpes dificiles para el ex número 8 del ranking ATP. Su alejamiento como profesional será el año próximo, pero espera poder afrontar los torneos que tiene planificado jugar en lo que resta de la temporada.

"¡Qué viaje! Cuántos momentos que jamás imaginé, cuántas anécdotas que jamás soñé, cuánta gente conocí que me ayudó a crecer, que me enseñó tanto, que me convirtió en un jugador y una persona mucho mejor de lo que alguna vez alguien creyó que sería incluyéndome", fue el inicio del mensaje de Schwartzman anunciando su futuro alejamiento del tenis.

"Todos esos momentos tan lindos se han convertido en algo que hoy lleva peso y me cuesta seguir disfrutando plenamente. Por un lado, dejar una vida que me dio tanto es una decisión demasiado difícil, pero por otro lado, lo feliz que fui jugando al tenis me impulsa a seguir queriendo mantener la sonrisa dentro y fuera de la cancha como siempre lo hice. Sin embargo, hoy esa sonrisa por momentos me cuesta encontrarla", expresó el Peque en la parte de su mensaje donde explica su decisión.

El argentino de 31 años fue uno de los referentes de la raqueta nacional en el último lustro. Ganó cuatro títulos en el circuito ATP (Buenos Aires 2021, Los Cabos 2019, Río de Janeiro 2018 y Estambul 2016) y escaló hasta el octavo puesto del ranking mundial en octubre de 2020. Su actualidad, luego de un bajón pronunciado desde mediados de 2022, está lejos de esto ya que se ubica en el puesto 142 del ranking.

En el día de mañana Schwartzman estará jugándose la chance de disputar el Masters 1000 de Roma en la qualy frente al español Albert Ramos Viñolas. El Peque viene de caer hace algunos días frente a este mismo rival en la fase clasficatoria del Masters 1000 de Madrid por 3-6, 7-6 y 6-2, por lo que buscará una revancha inmediata que lo acerque al cuadro principal de la capital italiana.