Villa Mitre ahondó la crisis de Cipolletti

Villa Mitre de Bahía Blanca superó a Cipolletti por 1 a 0 en partido que se llevó a cabo este domingo en La Visera en el marco de la séptima fecha de la Zona 1 del Torneo Federal A 2024. El único gol del partido lo marco Ezequiel Cérica en una jugada donde el albinegro reclamó falta sobre el arquero Facundo Crespo, que árbitro considero carga legal.

Los valletanos sufrieron su cuarta derrota desde que arrancó el certamen, antes había caído de visitante en Mar del Plata ante Kimberley, frente a Sansinena de General Daniel Cerri en Bahía Blanca y en el choque regional habían sido derrotados ante Deportivo Rincón de Rincón de los Sauces en el "corazón de Vaca Muerta". Un solo triunfo, de local ante Círculo Deportivo Nicanor Otamendi, igualdad ante Olimpo de Bahía Blanca y empate en Tandil ante el último Ramón Santamarina en el único punto conseguido fue de Río Negro.

Ante los "tricolores" volvió a tener una actuación decepcionante. No generó situaciones de peligro, casi no llegó al área rival. Los de la Liga del Sur fueron superiores en la primera etapa, donde crearon varias situaciones claras de gol. Un cabezazo de Gabriel Jara tras el desborde del zapalino Fernando Pettinerolli, que Crespo evitó con una atajada notable. Luego a la salida de un córner el veterano Mancinelli cabeceó y el palo devolvió el remate. Insistió el elenco de Mugno, y otro ex Cipolletti, el salteño Maximiliano López de tiro libre, el balón pegó en el travesaño y en el rebote Jara no concretó. Llegando a los 38', otro centro desde la izquierda complicó a Crespo que no pudo descolgarlo y apareció Ezequiel Cérica para empujar a la red el balón. El árbitro de Villa Mercedes(San Luis), José Díaz indicó que la carga fue lícita, y Villa Mitre se ponía en ventaja en forma más que justa.

En el complemento, los de Noto emparejaron las acciones, pero careció de profundidad, volumen de juego y el ex arquero de la Asociación Deportiva Centenario, Pacífico, All Boys y Aldosivi de Mar del Plata, además de Cipolletti, casi no fue llamado a intervenir.

El arranque del certamen, dista mucho de lo esperado cuando se conformó el plantel, y en las siete fechas disputadas tiene más en el debe y casi nada en el haber. El sábado que viene visitará en El Fortín de Rawson al equipo sensación del certamen, Germinal que en Bahía Blanca derrotó a Olimpo y es el único invicto del torneo.