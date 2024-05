De nuevo en la mira: San Lorenzo e Independiente, inhibidos

Dos de los clubes más importantes del fútbol argentino siguen sufriendo desde lo económico, y esto puede repercutir en su mercado de pases de cara al inicio de la Liga Profesional. Se conocieron nuevas inhibiciones para San Lorenzo e Independiente, que acumulan cinco y cuatro respectivamente, y hasta que no las levanten no podrán realizar incorporaciones. Por el lado del Cuervo el último reclamo llamó mucho la atención: Independiente Santa Fe le reclama la suma de mil dólares por una deuda en el pase del volante Yeison Gordillo.

El insólito reclamo del club colombiano se debe a que San Lorenzo le adeuda una suma por el mecanismo de solidaridad, ya que son la institución de origen del futbolista. Con esta, al Ciclón se le juntaron cuatro inhibiciones en los últimos días: el incumplimiento de pago al volante uruguayo Diego Rodríguez por 490.000 dólares, una deuda con el Xolos mexicano por el pase del mencionado jugador, que asciende a los 160.000 dólares y una deuda con el Ferencvaros húngaro de US$ 140.000 por Carlos Auzqui.

Esto se suma al vigente reclamo que Monterrey mantiene con el club azulgrana por el pase de Adam Bareiro, valuado en 600.000 dólares. Esta deuda es la que la dirigencia estaría más cerca de levantar. El total de los incumplimientos asciende a casi 1.5 millones de dólares, y si San Lorenzo no paga o no acuerda un plan de pagos, no podrá incorporar en el vigente libro de pases.

uD83DuDEA8 #FIFA le comunicó una nueva prohibición de fichajes a #CASLA por una deuda con #IndependienteSantaFe de mil dólares.



uD83DuDC49uD83CuDFFE #SanLorenzo le adeuda esa cifra al club uD83CuDDE8uD83CuDDF4 que corresponden a los mecanismos de solidaridad de Yeison Gordillo



uD83DuDCCCEs la quinta inhibición. https://t.co/mvOOd3FB1Q pic.twitter.com/BwbFbzTqR2 — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) May 7, 2024

Por el lado del otro grande complicado con las finanzas, Independiente acumuló hoy su cuarta inhibición por incumplir el pago de US$ 2.276.000 que el TAS definió que el Rojo debía abonarle a Gastón Silva, ex lateral de la institución. Esto se suma a las inhibiciones de Fernando Gaibor, que reclama 2 millones 379 mil dólares más intereses, del Xolos por 490.000 dólares y la del Club City Park, dueño de los derechos de formación de Edgar Elizalde, que reclama una compensación de 1.800 dólares.

uD83DuDD34 INHIBICIONES | Cuarta inhibición a #Independiente .



??Cayó la de Gastón Silva.



?? Gaibor: 2.379.000 USD + 5% int anual (desde 23/2/23).

?? Silva: 1.650.000 USD + 15% int anual (desde dic 22) + 330 mil USD de multa.

?? Club City Park (formación Elizalde): 1.800 USD.… pic.twitter.com/OcbpHwjJBa — Matias Martinez (@Mati_Martinez) May 7, 2024

Pero esto no es todo para el Rojo, ya que todavía debe pagar una de las obligaciones de su acuerdo con el América mexicano por su deuda en el pase de Silvio Romero, que asciende a 766.000 dólares a ser pagados en junio. Mientras tanto, otras inhibiciones que tiene al caer son las del Mazatlán, también del país azteca, que exige 95.000 por el pase de Sebastián Sosa, en tanto que en diciembre podrían llegarle también los reclamos por deuda de Juan Cazares y el uruguayo Elizalde.