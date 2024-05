River Igualó ante Nacional en un picante partido

En el Gran Parque Central de Montevideo, River igualó con Nacional de Uruguay 2-2 por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El Millonario controlaba las acciones, pero en una ráfaga, el elenco local lo igualó y prohibió a los argentinos lograr la temprana clasificación.

Con el empate, más la igualdad del Tachira ante Libertad de Paraguay 1-1; la zona H quedó con River 10 puntos, Nacional 7, Libertad 4, Tachira 1 punto. Próxima fecha, El Millonario recibe al elenco de Paraguay, con un punto se asegura la clasificación a Octavos, el 15 de mayo 21.30hs.

MINUTO A MINUTO

Final del Partido, en un cierre vibrante, Nacional de Uruguay y River Plate igualaron 2-2. Borja y Colidio los tantos en la primera etapa para el millonario. Carneiro por duplicado par los uruguayos.

89´ La pasa más River, que tenía el cotejo controlado y ahora aguanta el resultado ante Nacional. los dirigidos por Demichelis apuestan a la contra.

ST 78:GOL DE NACIONAL, Error en la salida de Armani, lo aprovecha Nacional que en posición de ataque termina con un centro desde la izquierda al segundo palo, cabezazo para el corazón del área donde Carmeiro no perdonó y de cabeza puso el 2-2.

77¨GOL DE NACIONAL, Carmeiro no tembló, fuerte al medio ante la volada de Armani a un costado, y descuenta para el elenco Uruguayo que ahora se pone 1-2.

ST 75´ Penal para nacional, Lozano llegó al fondo y tiró el centro, Enzo Díaz se tiró a barrer y la pelota dio en su mano, el juez no dudó y pitó la pena máxima.

ST 61´:Lo tuvo Nacional. González bajó una pelota por el segundo palo tras un centro desde la izquierda, y sacó un potente remate cruzado que sacó muy bien Armani. Minuto siguiente, otra vez llegó el local con un cabezazo de Carmeiro que dio en un compañero.

ST 55´:Inicio picado, primero con un cruce fuerte de Lozano y en el tumulto un golpe de Romero; donde ambos vieron la tarjeta amarilla, minutos después Herrera también dio un fuerte golpe y vio la amarilla.

Comenzó el segundo tiempo, Nacional de Uruguay cae en casa ante River Plate por 0-2.

Final del primer tiempo, con goles de Borja y Colidio, River gana en Montevideo y se está asegurando el pasaje a los octavos de final de la Copa Libertadores.

PT 40´Nacional apenas inquieta a Armani, que responde siempre que es llamado, sacando un pelota al córner tras un disparo de larga distancia. River tuvo el tercero de contra, pero Nacho González no la terminó bien. 2-0

PT 28´GOL DE RIVER, contra falta del Millonario tras un tiro de esquina. Colidio condujo y tocó para Borja, quien metió la pelota al segundo palo, donde Colidio entró solo para empujarla y puso el 2-0.

PT8´ GOL DE RIVER, Borja recibió un pase de Colidia en el borde del área, se acomodó para adentro, y sacó un latigazo cruzado para el 1-0.

PT 5´:comenzó un poco mejor el local, con remates de larga distancia que inquietaron a Armani.

Comenzó el partido, en Uruguay, Nacional y river empatan 0-0, por la cuarta fecha del grupo H de la Copa Libertadores de América.

River Plate buscará asegurar su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores de América 2024 este martes cuando visite a Nacional en Uruguay, por la cuarta fecha de la fase de grupos. El equipo de Martín Demichelis, sin actividad oficial desde su triunfo 2 a 1 contra Libertad en Asunción de Paraguay el 24 de abril, estará jugando desde las 21 en el estadio Gran Parque Central de Montevideo, con arbitraje del brasileño Anderson Daronco.

El partido será transmisión del Grupos de Prima Multimedios de Neuquén capital por las emisoras de la corporación, AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7, Las Palmas 96.1 y Mitre Patagonia 90.5 desde las 20.45.

Los de Núñez ostentan puntaje perfecto en lo que va de certamen, con éxitos 2 a 0 ante Táchira en Venezuela y 2 a 0 contra Nacional en Núñez, antes del festejo en Asunción que le sirvió al equipo para moderar el mal sabor que le había dejado días atrás la eliminación ante Boca en la Copa de la Liga.

Con un triunfo, el Millonario llegará a 12 unidades y se asegurará terminar el grupo entre los dos primeros. Nacional suma 6 puntos, Libertad tiene 3 -visitará desde las 21 a Táchira- y como uruguayos y paraguayos se enfrentan en la última fecha, es imposible que ambos alcancen 12 puntos al cierre de la fase (en caso de ganar River en Uruguay, claro). Si "La Banda" se vuelven de Montevideo con un empate, también clasificarán en caso que Libertad pierda ante los venelozanos, que por ahora perdieron sus tres partidos.

En cuanto al equipo, Demichelis no dio a conocer quién estará en el lateral derecho debido a que Andrés Herrera padece una sobrecarga muscular, mientras que para ocupar un lugar en el mediocampo, Manuel Lanzini y Rodrigo Aliendro pelean por un lugar.

Del otro lado, Nacional está prácticamente obligado a ganar. El equipo dirigido por el ex crack de Inter de Italia y la Selección uruguaya, Álvaro Recoba, suma cinco triunfos seguidos desde su caída ante River en el Monumental -goles de Echeverri y Colidio- y marcha segundo en la liga celeste, a cuatro puntos de Peñarol.

En las filas bolsas hay varios viejos conocidos del fútbol argentino como el delantero paraguayo ex Racing Federico Santander, el volante uruguayo ex Rosario Central y Unión de Santa Fe Diego Zabala, su colega ex San Lorenzo de Almagro y Tigre Alexis Castro, el atacante ex Unión de Santa Fe Gastón González y el lateral ex Newell's Old Boys de Rosario, Gabriel Báez.

En simultáneo se enfrentarán en Venezuela Deportivo Táchira y Libertad, los otros equipos que conforman el grupo. De acuerdo a los resultados que se construyan, River puede sentenciar su clasificación a la siguiente instancia y afrontar los siguientes compromisos con la tranquilidad de que, además de ser local, no debe salir a triunfar.

Probables Formaciones

Nacional de Montevideo (Uruguay): Luis Mejía; Gabriel Báez Corradi, Franco Romero, Mateo Antoni, Leandro Lozano; Alexis Castro, Mauricio Pereyra, Lucas Sanabria, Antonio Galeano; Rubén Bentancourt y Gonzalo Carneiro. DT: Álvaro Recoba.

River Plate: Franco Armani; Andrés Herrera o Agustín Sant’Anna, Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Rodrigo Villagra, Rodrigo Aliendro o Manuel Lanzini, Ignacio "Nacho" Fernández, Claudio Echeverri; Pablo Solari, Miguel Borja. DT: Martín Demichelis.

Hora de Inicio: 21.00

Estadio: Gran Parque Central de Montevideo

Arbitro: Anderson Daronco (Brasil)