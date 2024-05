Sorpresa: Dortmund sacó al PSG de Mbappé y es finalista

El primer finalista de la Champions League quedó definido hoy en el Parque de los Príncipes, donde un PSG decidido a pasar a la segunda final de su historia se chocó contra Borussia Dortmund, que en la ida había sacado ventaja imponiéndose por 1-0 y en este partido de vuelta se las arregló para volver a ganar y dejar al conjunto parisino, sus millonarios dueños qataríes y a Kylian Mbappé sin la chance de llegar a la final.

El inicio del partido mostró a los locales intentando hacerse de la pelota, jugando en campo rival. No obstante, los de Luis Enrique no pudieron transformar este dominio en ocasiones claras, y el cuadro alemán fue de a poco saliendo apoyado en los pivoteos de Niclas Füllkrug, su referencia de área. La ocasión más clara llegó así, con el "tanque" dejándole una pelota servida a Julian Ryerson para rematar, pero su disparo salió por el lateral de la red.

Por su parte, el PSG continuó incómodo en el campo, siendo previsible para atacar e incapaz de sorprender a un Dortmund bien plantado cuando no tenía el balón. Solamente una jugada de Kylian Mbappé que culminó en un remate desviado de Ousmane Dembelé fue la aproximación más relevante de un elenco parisino que, en una de esos ataques, casi sufre un golpe de contraataque: Julian Brandt puso a correr a Karim Adeyemi, que se metió en el área, remató y exigió una gran respuesta de Gianluigi Donnarumma.

El segundo tiempo empezó con todo y PSG tuvo al minuto una chance clarísima para ponerse arriba. Un centro de Mbappé fue desviado por Gonçalo Ramos y por atrás llegó Warren Zaire-Emery, cuyo remate dio de lleno en el poste. Esta chance perdida le iba a costar mucho al local, porque en su primera acción del complemento el Dortmund amplió la ventaja. Brandt ejecutó a la perfección un córner para la entrada de Mats Hummels, que con un tremendo cabezazo decretó el 1-0.

¡¡GOL DEL DORTMUND!! ¡¡HUMMELS PARA EL 2-0 EN LA SERIE ANTE PSG!!



Este gol despertó definitivamente a los parisinos, que durante un buen tramo del complemento arrinconaron al Dortmund contra su área y tuvieron las mejores ocasiones. Primero un disparo de Nuno Mendes dio de lleno contra el poste, mientras que luego Ramos iba a desperdiciar dos chances claras para igualar un duelo que se le hacía cada vez más cuesta arriba al elenco de Luis Enrique, quien movió fichas con Bradley Barcola y Marco Asensio en busca de la remontada.

Pese a una pequeña laguna que le permitió descansar al visitante, las chances continuaron llegando para un PSG que no se quería dar por vencido. Mbappé marcó la diagonal, recibió de Achraf Hakimi y sacó un remate que Gregor Kobel envió al córner estirándose sobre el primer palo. Más tarde, un buen anticipo de cabeza de Marquinhos en un tiro de esquina salió apenas al lado del palo.

Los minutos finales tuvieron una arremetida más de los parisinos, pero la suerte definitivamente no estuvo de su lado. Primero, un centro de Dembelé que Mendes cabeceó y, tras una floja respuesta de Kobel le quedó a Mbappé, quien increíblemente no pudo marcar desde el punto penal. Una jugada después, un disparo de afuera de Vitinha dio de lleno contra el travesaño. No era la noche de PSG, que iba a terminar cayendo en su casa y desperdiciando una oportunidad inmejorable de acceder a una nueva final de Champions League.

Fue victoria alemana y su tercera final europea en la historia luego de haber ganado la edición de 1996/97 ante Juventus y de haber quedado a las puertas frente a Bayern Múnich en 2012/2013. Los conducidos por Edin Terzic, que marchan quintos en Bundesliga, se las arreglaron para sacar a un PSG que, ya con la Ligue 1 en el bolsillo, era el favorito para llevarse el cruce. Al igual que en su final anterior, Wembley será el escenario en el que Dortmund espera por una nueva consagración, ya sea ante el Bayern o Real Madrid.