Champions League: Real Madrid y Bayern Múnich en busca de la final

En busca del segundo finalista de la Champions League, el Real Madrid y el Bayern Múnich definirán la serie de semifinales en el Santiago Bernabéu, en búsqueda de la gran final en el mítico estadio Wembley de Londres. El que los espera es Borussia Dortmund, que eliminó ayer en Francia al París Saint-Germain. Los alemanes y los españoles, que igualaron 2-2 en la ida, son dos de los equipos más laureados de la máxima competencia continental, y disputarán una nueva edición de lo que se conoce como Clásico Europeo por la importancia de los dos clubes como por la cantidad de encuentros que los tuvo cara a cara.

El Merengue llega crecido tras su reciente conquista de La Liga tras su contundente victoria por 3-0 ante el Cádiz y la posterior derrota del Barcelona en su compromiso ante el Girona. Bayern, por su parte, viene de una derrota ante el Stuttgart 3-1 que hace peligrar el segundo puesto de los muniqueses, ya con la Bundesliga decidida en favor del flamante campeón Bayer Leverkusen.

En el inicio los dos dieron a entender que podían lastimar. Primero fue un centro de Dani Carvajal al que no llegó Rodrygo para el local, mientras que el Bayern contestó con una gran jugada en donde Serge Gnabry no pudo encontrar con su envío a Harry Kane. El Madrid lo siguio intentando y pasados los diez minutos tuvo una de las más claras del juego: un pase filtrado de Carvajal puso mano a mano a Vinicius Júnior, pero su remate cruzado no fue gol por un toque de Manuel Neuer y el palo. En el rebote, el arquero alemán volvió a lucirse ante el remate de Rodrygo.

Más allá de que al Merengue se lo veía un poco mejor, causando problemas a la defensa del Bayern con pelotas profundas, fueron los bávaros lo que contestaron cerca de la media hora a través de Kane, que capturó una pelota cerca de la medialuna y sacó una volea espectacular que obligó a una gran tapada de Andriy Lunin.