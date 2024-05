¿Cuál es la situación de Valentini en Boca?

¿Renueva?. Serna, uno de los integrantes del Consejo de Fútbol, se expresó sobre la situación de Valentini, colgado tras no llegar a un acuerdo para su renovación contractual. Foto: EFE

La situación de Nicolás Valentini es desde hace un tiempo un foco de conflicto en Boca. Tras un muy buen arranque de año, con participación en la clasificación de la Selección Argentina Sub-23 a los Juegos Olímpicos de París y teniendo minutos una vez retornado al plantel Xeneize, el panorama del defensor de 23 años cambió tras el desacuerdo en los términos de renovación de su contrato. Pero, ¿cómo está ese conflicto a día de hoy?

Mauricio Serna, uno de los integrantes del Consejo de Fútbol, se expresó sobre el desacuerdo entre las partes: "Se hizo una negociación y no se ha podido llegar a un acuerdo. Hay algunas que se dan mucho más fácil, hay otras que son más complejas. Ahora está en un stand by", comentó el colombiano sobre el panorama actual.

Recordemos que Valentini había recibido una oferta del Consejo de Fútbol, a la que contestó con una contrapropuesta por una mejora salarial, su extensión del vínculo hasta diciembre de 2027 y una actualización de su cláusula de rescisión a 15.000.000 de dólares, cinco más que en su actual contrato. Boca dejó pasar el tiempo para contestar pero terminó aceptando a mediados de abril, momento en el que el defensor y su representante manifestaron que se su valor ya era otro. Esto derivó en los idas y vueltas que culminaron con el central no formando parte de las convocatorias.

uD83DuDD35uD83DuDFE1 CHICHO SERNA SOBRE LA SITUACIÓN DE VALENTINI



uD83DuDDE3? "Se hizo una negociación y no se ha podido llegar a un acuerdo"



uD83DuDDE3? "Son decisiones que se toman, indistintamente de donde lleguen o cómo se tomen, pero nosotros, como consejo, tenemos la función de cuidar al club. Son… pic.twitter.com/aBU1oo44aw — Diario Olé (@DiarioOle) May 8, 2024

"Son decisiones que se toman, indistintamente de donde lleguen. Pero nosotros, como Consejo, tenemos la función de cuidar al club", comentó Serna sobre la determinación de "colgar" a Valentini. Además, aseguró que no hay forma de que el central se vaya en junio pese al interés que despierta en Europa porque "tiene contrato hasta diciembre", y no cerró la puerta a un posible acuerdo futuro: "Todo es posible. Nunca hay un no definitivo frente a muchas situaciones". ¿Cómo terminará esta novela?