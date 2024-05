Real Madrid y su mística llegan a otra final de Champions League

En busca del segundo finalista de la Champions League, el Real Madrid y el Bayern Múnich definieron la serie de semifinales en el Santiago Bernabéu, en búsqueda de la gran final en el mítico estadio Wembley de Londres. Los esperaba Borussia Dortmund, que eliminó ayer en Francia al París Saint-Germain. Luego del 2-2 en la ida, un nuevo choque entre estos dos gigantes europeos volvió a ver al Merengue como ganador en un partido épico.

En el inicio los dos dieron a entender que podían lastimar. Primero fue un centro de Dani Carvajal al que no llegó Rodrygo para el local, mientras que el Bayern contestó con una gran jugada en donde Serge Gnabry no pudo encontrar con su envío a Harry Kane. El Madrid lo siguio intentando y pasados los diez minutos tuvo una de las más claras del juego: un pase filtrado de Carvajal puso mano a mano a Vinicius Júnior, pero su remate cruzado no fue gol por un toque de Manuel Neuer y el palo. En el rebote, el arquero alemán volvió a lucirse ante el remate de Rodrygo.

PALO, NEUER Y UNA CHANCE INCREÍBLE EN MADRID.



Más allá de que al Merengue se lo veía un poco mejor, causando problemas a la defensa del Bayern con pelotas profundas, fueron los bávaros lo que contestaron cerca de la media hora a través de Kane, que capturó una pelota cerca de la medialuna y sacó una volea espectacular que obligó a una gran tapada de Andriy Lunin.

#CHAMPIONSxFoxSports | Por favor, LA VOLEA DE KANE: Lunin evitó el primero del Bayern.



En el final de un primer tiempo que se emparejó, ya con el visitante teniendo un poco más la pelota, la última antes del descanso fue del Madrid. Un centro desde la izquierda de Vinicius cruzó toda el área y se le metía a Neuer por el segundo palo, pero el veterano arquero de la selección alemana volvió a responder enviando el balón al córner.

#CHAMPIONSxFoxSports | Con todos ustedes... MANUEL NEUER



En el inicio del complemento fue el Bayern el que sorprendió de contraataque. Una escapada por la izquierda de Alphonso Davies culminó con un remate del canadiense que se desvió del camino y pasó apenas por encima del arco de Lunin. Sin embargo, con el correr de los minutos fue el conjunto madrileño el que se adueño de las acciones activando el desequilibrio de Vinicius sobre la izquierda. En uno de sus desbordes, el '7' le sirvió el gol a su compatriota Rodrygo, que con un defensor encima remató de zurda desviado.

¡GRAN JUGADA DE VINI Y CERCA EL REAL MADRID DEL PRIMERO!



Después de esa chance, los siguientes minutos fueron todos del Merengue, jugando en campo alemán y haciendo lucir a Neuer, que primero le sacó un tiro libre a Rodrygo y luego respondió con una gran atajada ante un jugadón individual de Vinicius, que ya era imparable para el visitante.

Esa resistencia teutona y el ímpetu del Real Madrid por buscar el gol que defina el duelo en su favor empezó a generar espacios en favor de un Bayern que avisó primero a través de un disparo de Jamal Musiala que Lunin tapó con sobriedad. No obstante, a la siguente réplica los alemanes no perdonaron. Kane le puso una gran pelota a Davies, que se metió en el área, se perfiló para su derecha y puso la pelota contra el segundo palo con un disparo espléndido. Los bávaros daban el golpe en el Bernabéu.

¡¡GOL DEL BAYERN!! ¡¡DAVIES PARA EL 1-0 ANTE REAL MADRID EN ESPAÑA!!



Después del 1-0, la semifinal iba a tener sus minutos más intensos. Parecía que el Madrid lograba la enésima proeza en la jugada siguiente al gol en contra, pero el árbitro Simon Marciniak anuló lo que era el empate de Nacho por una clara falta en la acción previa. Como respuesta, Bayern contestó con una contra en la que Musiala le filtró un gran pase a Kane, pero el capitán de la selección inglesa no pudo liquidar el pleito.

#CHAMPIONSxFoxSports | LO EMPATABA REAL MADRID, PERO... El VAR intervino y hubo falta de Nacho a Kimmich.



Los últimos minutos del duelo mostraron a un local totalmente jugado en busca de, al menos, el alargue frente a la resistencia de un Bayern que trató de enfriar el partido cada vez que pudo. Carlo Ancelotti puso en cancha a Joselu y Brahim Díaz para buscar ese gol que le parecía esquivo. Y ese gol llegó por un inesperado error del que venía siendo la figura. Vinicius encaró una vez más hacia adentro y sacó un disparo que Neuer esta vez dejó escapar. El rebote fue de Joselu, que entró para pescar una y puso el 1-1 a falta de dos minutos.

#CHAMPIONSxFoxSports | ¡ASÍ EMPATA EL MADRID! JOSELU PONE EL 1-1 Y HACE ESTALLAR AL BERNÁBEU.



El Madrid siguió buscando porque había algo en el aire que daba la impresión de que otra vez la película terminaría con final feliz para ellos. Y no se equivocaba: en el enésimo centro la pelota le quedó a Antonio Rüdiger para tirar un centro de zurda y encontrar, otra vez en el área chica a un Joselu que cumplió a la perfección la misión para que lo eligió Ancelotti. En primera instancia fue anulado, pero luego el VAR iba a confirmar la validez del tanto para el 2-1 y que el Santiago Bernabéu, una vez más, delire de alegría.

#CHAMPIONSxFoxSports | ¡LO DA VUELTA REAL MADRID! Joselu estaba habilitado y el Bernabéu SE PRENDE FUEGO.



Parece mentira, pero una vez más Real Madrid se sacó de la galera una nueva resurrección en los minutos finales que le permitió llevarse un partido bravísimo que parecía escapársele pese a hacer méritos para ganar. Es la sexta final del Merengue desde 2014, la edición que le otorgó la famosa décima Champions League. Hasta ahora, cada vez que llegó se ha impuesto en todas, y será el Borussia Dortmund en Wembley el oponente ante el que buscarán su decimoquinta 'Orejona'.