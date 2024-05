Con el regreso de Dibu Martínez, Aston Villa cayó en Conference League

Tras estar ausente en los últimos dos partidos por lesión, Emiliano Martínez volvió a defender el arco de un Aston Villa que no pudo concretar la hazaña de meterse en la final de Conference League. Tras la derrota, sin Dibu, por 2-4 y como local frente al Olympiakos griego, el equipo inglés no pudo remontar en Atenas y cayó por 2-0 quedando así a las puertas de una final internacional, hito que no alcanza desde 2001.

El conjunto griego encontró rápidamente un gol que encaminó aún más la llave en su favor. Una gran jugada entre Daniel Podence y Quini terminó en un centro para que Ayoub El Kaabi, la gran figura de esta serie, pusiera el tanto que echó por tierra las posibilidades de los Villanos. El marroquí venía de anotar un hat-trick en el 4-2 de la ida y ahora estaba asegurándole a Olympiakos el pase a la final.

¡Ayoub El Kaabi venció a Dibu Martínez y marcó el 1-0 ante Aston Villa en la Conference League!



uD83DuDCFA Mirá la #UECL por #StarPlusLA

Aston Villa tuvo algún que otro pasaje en el partido, pero no pudo plasmarlo en el marcador y ni siquiera pudo conseguir un gol que le diera una luz de esperanza para seguir insistiendo. En cuanto a Dibu, el arquero marplatense tuvo una buena actuación e incluso evitó un gol frente al remate de Kostas Fortounis. Incluso en la segunda mitad hizo asustar a todos luego de un fuerte choque con Georgios Masouras. Por suerte, Martínez se recuperó y pudo seguir jugando.

DIBU SALVA A LOS VILLANOS: Emiliano Martínez contuvo el remate a colocar de Konstantinos Fortounis y mantiene con vida a Aston Villa en Grecia.



uD83DuDCFA Mirá la #UECL por #StarPlusLA

No obstante, lo que no pudo Dibu fue evitar una nueva noche inspirada de El Kaabi. Cuando faltaban poco más de diez minutos para el final, el marroquí esperó con astucia un balón largo jugando con la línea del offside, le ganó a los defensores visitantes y fulminó de zurda al argentino. El tanto había sido anulado, pero luego el VAR lo revisó y confirmó el 2-0 final con el que Olympiakos confirmó su presencia en la final de Conference League. ¿El rival? La Fiorentina de los argentinos Nicolás González, Lucas Beltrán, Lucas Martínez Quarta y Gino Infantino.

Fue el fin del sueño para Dibu, que retornaba a los palos luego de salir en el entretiempo del partido que Aston Villa igualó ante Chelsea por Premier League hace 12 días. El arquero campeón del mundo con la Selección Argentina estuvo ausente en la mencionada derrota por la ida de semifinales ante los griegos y en el duelo ante Brighton por liga inglesa, donde su equipo cayó por 1-0. Ahora, el objetivo que le queda a él y a los suyos será asegurar el cuarto lugar en la tabla que los clasifique a Champions League.

Los objetivos de Dibu con su club y la Selección

De eso había hablado en la previa en diálogo con ESPN, resaltando la importancia de sus metas en esta etapa del año, tanto con Aston Villa como con la Selección, y aseguró que irá paso a paso: "Primero quiero entrar a Champions o ganar este título con el Villa y después ganar la Copa América con Argentina. Muchos dicen "hay que ganar otro mundial", pero no hay que saltarse pasos."

"PRIMERO QUIERO ENTRAR A CHAMPIONS CON EL VILLA, Y DESPUÉS ME VOY A GANAR LA COPA AMÉRICA"



?? Dibu Martínez y sus objetivos, en #SportsCenter

Por último, Dibu tiró una frase que hizo ruido entre los fanáticos argentinos, remarcando su sentido de pertenencia: “No debutar en Primera no quiere decir que la infancia no la haya hecho en Argentina. Yo me fui a los 17 años, pero me crié acá. Por más que esté 40 años en Europa, los años que más voy a recordar en mi vida van a ser los que pasé en Argentina. Así que soy más argentino que el dulce de leche”, expresó el arquero marplatense. No se le dio esta vez la hazaña, pero el hambre del campeón del mundo sigue intacta.