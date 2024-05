Copa Libertadores: Estudiantes perdió ante The Strongest y se complica

El Pincha cae en Bolivia. The Strongest pegó en la única chance que tuvo y, con un gol de cabeza de Ursino, vence 1-0 a Estudiantes y lo complica. Foto: AFP

Luego de consagrarse campeón de la Copa de la Liga el pasado fin de semana, Estudiantes tuvo una visita de riesgo a La Paz en la que necesitaba llevarse algo ante un The Strongest decidido a complicar más su presente en la Copa Libertadores, algo que iba a terminar logrando. El Pincha llegaba en el tercer puesto igualado en 4 puntos con el conjunto boliviano, que era segundo por la diferencia de gol (Huachipato lideraba con 5), pero tras la derrota de hoy el Tigre le complicó al equipo de La Plata el panorama de cara a octavos de final.

El flamante campeón del fútbol argentino no contó con Tiago Palacios ni con Eros Mancuso. Ambos estuvieron involucrados en un accidente automovilístico la noche siguiente a la consagración en la Copa de la Liga y fue por esto que Eduardo Domínguez decidió dejarlos fuera del banco de suplentes.

Un comienzo del duelo con ciertas dudas iba a costarle muy caro el elenco platense, porque The Strongest aprovechó una de sus pocas aproximaciones en el juego para ponerse arriba en el marcador. Un tiro libre de Michael Ortega encontró la cabeza de Luciano Ursino, argentino con pasado en Temperley, que con un gran cabezazo puso el 1-0 para el local, confirmado tras una larga revisión del VAR.

¡GOL DE THE STRONGEST! Ursino, quien conecta el cabezazo, estaba habilitado y el Tigre festeja el 1-0 vs. Estudiantes.





Luego de asimilar el golpe, el Pincha intentó buscar el empate haciéndose de la pelota y acercándose al arco boliviano pero durante la primera parte no tuvo más que aproximaciones sin peligro. Distinto fue el arranque del segundo tiempo, donde comenzó más preciso y en cinco minutos contó con dos chances de empatar. Primero, con cabezazo de Edwuin Cetré fue tapado por el arquero Guillermo Viscarra y más tarde un centro del colombiano al segundo palo fue enviado a las nubes por Pablo Piatti.

¡IMPRESIONANTE ATAJADA DE VISCARRA ANTE EL CABEZAZO DE CETRÉ!





Después de aquel buen comienzo, Estudiantes continuó intentando pese a que la altura empezaba a mermar el físico de sus jugadores. Domínguez administró: José Sosa y Guido Carrillo entraron por los desgastados Enzo Pérez y Javier Correa para que el Pincha siga en partido. Las chances siguieron llegando, primero con un disparo lejano de Pablo Piatti que Viscarra descolgó del ángulo con una gran atajada y más tarde con Alexis Manyoma, otro que vino desde el banco pero desperdició una buena ocasión entrando al área.

¡Otra fenomenal atajada de Viscarra, ahora, ante Piatti! El Pincha no encuentra el empate en La Paz.





Lo intentó el León, hasta el último minuto. Un remate de Sosa tras una equivocación rival en la salida fue la última clara. Después, centros y más centros que no llegaron a destino. The Strongest aguantó e incluso tuvo un último ataque en el que hizo lucir a Matías Mansilla (le contuvo un disparo lejano a Leonel López) ante un Estudiantes que pese a sus esfuerzos durante el complemento se quedó con las manos vacías y compromete su clasificación a octavos.

San Lorenzo y un triunfazo ante Independiente del Valle

En busca por seguir con vida en la Copa Libertadores, el conjunto azulgrana afrontó un partido trascendental para sus chances ante Independiente del Valle en el Nuevo Gasómetro. Luego de perder agónicamente ante Liverpool en el estadio Centenario, el Ciclón ocupaba el último lugar del Grupo F. Sin embargo, el equipo dirigido por Leandro Romagnoli sacó a relucir su carácter, mejoró muchísimo su imagen respecto de los partidos anteriores y se llevó un 2-0 clave para continuar con chances.

El Cuervo arrancó con todo en el Nuevo Gasómetro y, en el minuto 19, tradujo en ventaja su buen inicio. Alexis Cuello capturó en el área un remate de Nahuel Barrios y quedó mano a mano con Wellington Ramírez, que aunque bloqueó su remate la pelota ingresó pidiendo permiso para transformarse en el 1-0.

¡PRIMER GOL EN EL CLUB Y EN UN MOMENTO CLAVE! Así marcó Alexis Cuello para el 1-0 de San Lorenzo vs. Independiente del Valle. El VAR dio el OK.





Unos minutos después, una muy buena réplica del Ciclón terminó transformándose en un tanto clave. Barrios puso a correr a Iván Leguizamón por derecha, quien desbordó hasta la línea de fondo, definió y, tras el rebote del arquero Cuello apareció antes que los defensores para dejar de frente a Adam Bareiro. El goleador paraguayo le rompió el arco a Ramírez para establecer la merecida ventaja antes de la media hora.

¡¡GOL DE SAN LORENZO!! ¡¡BAREIRO!! Así llegó el 2-0 del Ciclón vs. Independiente del Valle en la CONMEBOL #Libertadores.





Dentro de todo lo bueno que le pasaba a San Lorenzo, debió sufrir poco después del 2-0 la salida de su arquero Facundo Altamirano, que tras dar un pase sintió una molestia y tuvo que salir del campo de juego, reemplazado por Gastón Gómez.

Cambio forzado en el Ciclón por la lesión de Altamirano Ingresa en su lugar Gastón Gómez





En la segunda mitad, si bien replegó sus líneas ante un Independiente del Valle que buscó meterse en partido y se adueño de la pelota. No obstante, los ecuatorianos no tuvieron acciones claras de peligro e incluso el Ciclón pudo haber ampliado en una pelota parada con Bareiro, pero la definición del atacante no fue la mejor y Ramírez pudo despejar por arriba del arco.

Sobre el final del juego apareció otra mala para San Lorenzo pensando en el futuro. El colombiano Jhojan Romaña se pasó de revoluciones en una entrada y fue expulsado directamente por el juez Felipe González. Además, otra baja pesada será la de Bareiro, que también va a perderse el próximo encuentro ante Palmeiras por acumulación de amarillas.

#LIBERTADORESxFoxSports | ¡SAN LORENZO SE QUEDÓ CON 10: ROMAÑA Y UN PATADÓN TREMENDO!





Fue victoria y desahogo para el Cuervo, que además de sus tres puntos recibió la buena noticia de la goleada de Palmeiras frente a Liverpool en Uruguay. El Verdao ganaba 2-0 con doblete de Raphael Veiga, pero no se conformó y en una ráfaga pasó de ganar a golear con tantos de Endrick, Rony y Gustavo Gómez. Aunque los brasileños se cortan solos en la tabla, dejaron a San Lorenzo bien parado ya que el elenco argentino quedó igualado en puntos con los uruguayos e Independiente del Valle, con la misma diferencia de gol que los ecuatorianos. Hay esperanza en Boedo.