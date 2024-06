Argentina no tendrá representantes en boxeo en los Juegos Olímpicos Paris 2024

Florencia López y Ramón Quiroga no pudieron clasificar para París 2024. Argentina no tendrá boxeadores en los Juegos Olímpicos.

En un camino que sufrió muchas adversidades, desde lo deportivo hasta lo económico, sucedió lo que varios temían: no habrá representantes argentinos en boxeo en los próximos Juegos Olímpicos París 2024.

Ayer por el mediodía argentino, cuando Ramón Quiroga hizo su debut en el Preolímpico de Tailandia, que reúne a boxeadores de distintas partes del mundo y es último en otorgar plazas para la capital de Francia este año. El salteño fue superado por el ucraniano Dmytro Zamotayev, rompiendo el sueño de un nuevo Juego Olímpico para “La Hormiga”. Las malas noticias continuaron esta mañana, con la derrota de Florencia López, en manos de la canadiense Mckenzie Wright.

Argentina no contará con boxeadores en un Juego Olímpico por primera vez desde 1980, certamen que se realizó en Moscú y que contó con la adhesión al boicot que propuso los Estados Unidos. Vale remarcar que para llegar a esta instancia, se contó con la posibilidad de clasificar a la cita máxima a través de los Juegos Panamericanos realizados en Santiago, el año pasado, y un preolímpico que se disputó meses atrás, en Italia.

Por suma de errores abruptos en los escritorios, en el gimnasio y en el ring, no habrá boxeadores argentinos compitiendo. A cien años de conquistar las primeras cuatro medallas (Alfredo Copello, Hector Méndez, Pedro Quartucci y Alfredo Porzio) en un París bohemio y con resabios frescos de una guerra. Doloroso, porque por primera vez en un siglo no habrá representantes nacionales en un cuadrilátero olímpico: la excepción es en Moscú 1980, JJOO al que no fue ningún atleta argentino por decisión política de la Dictadura Militar que adhirió al boicot propuesto por los Estados Unidos.

Se equivocaron quienes creían que nuestro pugilismo no repetiría jamás circunstancias cabizbajas como aquellas de los Juegos de Múnich 1972, cuando el santafecino Miguel Angel Cuello llegó tarde al estadio para pelear por la medalla de bronce con Mate Parlov, y sus compañeros Norberto Cabrera y José Vicario, se pelearon entre sí con armas blancas y tuvieron que ser separados de la delegación. No tendremos acción en París por un sinfín de factores y nombres propios cuya desidia detonó esta frustrante historia.