La promesa boliviana que no puede ir a la Copa América

Se la pierde. Moisés Paniagua, promesa boliviana de 16 años, no estará en la Copa América porque su padre no llegó a firmarle el permiso para hacerse la visa de entrada a Estados Unidos.. Foto: EFE

Una de las mayores promesas de Bolivia se perderá la Copa América por un insólito motivo. Moisés Paniagua, la gran promesa de 16 años de la selección del altiplano, se quedará sin viajar al certamen en Estados Unidos porque su padre no llegó a firmar la autorización para realizarse la visa de ingreso al país. La Federación Boliviana de Fútbol lo confirmó a través de un comunicado y de esta manera el futbolista de Always Ready se perderá la chance de representar a su país.

"La Federación Boliviana de Fútbol aclara que el jugador Moisés Paniagua no formará parte de la delegación que disputará los partidos amistosos internacionales y de Copa América debido a qué, al no contar con la mayoría de edad y al estar ausente del país, uno de los padres no pudo concluir con los trámites exigidos para el visado de ingreso a los Estados Unidos de América", fue el mensaje de la FBF que disparó la insólita noticia.

¡Increíble! La joven revelación de Bolivia que queda fuera de la Copa América por falta de una firma paterna ?uD83CuDDE7uD83CuDDF4uD83CuDFC6



uD83DuDCCC Moisés Paniagua, de 16 años, no podrá asistir a la Copa América debido a que su padre no está presente en el país y no puede firmar su permiso uD83DuDEAB



uD83DuDCCC Paniagua… pic.twitter.com/ytFrXNKf2D — Diario Olé (@DiarioOle) June 10, 2024

Paniagua debutó en 2022, nada menos que con 14 años, y es considerado uno de los futbolistas bolivianos de mayor proyección en los últimos tiempos. Con más de 50 partidos en su haber en Always Ready, incluidas presencias en Copa Sudamericana y Copa Libertadores, además de representar a Bolivia en el Sudamericano Sub-17 de 2023, el juvenil hubiera tenido la posibilidad de hacer su debut en la Mayor, pero la ausencia de una firma paterna se lo impedirá. ¿Volverá a tener la chance de estar en una Copa América?