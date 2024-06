La figura de un rival de Argentina que no irá a la Copa América y culpa a la Federación

A días del comienzo de la Copa América siguen sucediendo cosas insólitas con algunas selecciones participantes. Esta vez le tocó a Perú, que perderá a Renato Tapia, una de sus piezas más importantes, quien no abordó el avión con la selección rumbo a Philadelphia porque la Federación Peruana de Fútbol no le dio garantías de hacerse cargo de su seguro médico en caso de sufrir una lesión.

El volante de 28 años, que quedará libre del Celta español el próximo 30 de junio utilizó sus redes sociales para comunicar su baja del certamen. "Con mucho pesar informo que no podré acompañar a la Selección al viaje a Estados Unidos para disputar los próximos partidos", fue el inicio del extenso comunicado que explicó detalladamente la situación de su llamativa decisión de bajarse de la Copa América.

"Como es de público conocimiento, el contrato con mi club vence el 30 de junio y el período de transferencias es entre julio y agosto. Participar de los entrenamientos y partidos en este contexto significa un altísimo riesgo para mi futuro personal y profesional. Conversé con el presidente de la FPF antes del último amistoso con Paraguay. No teniendo solución a este problema, decidí jugar el partido poniendo en riesgo mi integridad física ante una posible lesión", continuó Tapia.

"Tuve la esperanza de que en los siguientes días se solucionase el tema, y el compromiso de la FPF era solucionarlo antes de viajar a Estados Unidos. Sin embargo, sabiendo que hoy era el día límite para una solución formal y oficial, no recibí ninguna garantía como se me había ofrecido previo al partido con Paraguay. Es por esta razón que me veo en la obligación de tomar esta difícil decisión que me duele tener que asumir", comunicó el Cabezón, referente de la selección de Perú, responsabilizando a la dirigencia por el conflicto.

La FPF emitió ayer un comunicado explicando la ausencia de Tapia en la delegación que se dirigía al aeropuerto de Lima para volar a Philadelphia. La organización, comandada por Agustín Lozano, alegó que esta ausencia era por “temas contractuales y administrativos”, sin descartar aún la presencia del volante para la Copa América. Hoy, tras no llegar a un acuerdo, el propio jugador comunicó su decisión: sin seguro médico, no viaja.

La selección de Perú, rival de Argentina en el Grupo A de la Copa América, tendrá su último ensayo ante El Salvador el próximo viernes 14 de junio desde las 21:30hs en el estadio Subaru Park de Pensilvania. El debut de la Bicolor será en el "clásico" ante Chile por la primera fecha de su zona el viernes 21 en Texas.