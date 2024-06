Mascherano: "Tenemos que llevar el mejor equipo posible para los Juegos Olímpicos"

Tras las dos victorias en los amistosos ante Paraguay, el entrenador Javier Mascherano ya piensa en ir delineando la lista para el torneo olímpico en París 2024. Sin dar demasiadas precisiones, aseguró que tiene una parte de la convocatoria definida y el resto se definirá por las situaciones particulares de los futbolistas y los permisos de su clubes. Además, le mandó un mensaje a Boca por el tema de que cuatro de sus futbolistas serían convocados y esto podría afectar al Xeneize en la Copa Sudamericana.

En referencia a los mayores, es un secreto a voces que Nicolás Otamendi y Julián Álvarez son los dos confirmados para los Juegos Olímpicos, y que se espera por la confirmación de Aston Villa al Dibu Martínez para ser el tercero. No obstante, Mascherano se limitó sólo a comentar lo primero, sin dar nombres: "En teoría dos de los tres mayores los tenemos cerrados. Esto es de palabra. Habrá que esperar la oficialización de los clubes. Puede que se sume alguno de los tres que no cite Scaloni para la Copa América", comentó, en referencia también a la inclusión de Valentín Barco.

Respecto de la situación de Boca, el entrenador aclaró que hay "muy buena relación" con los clubes argentinos, pero también estuvo firme en cuanto a la posibilidad de "quitarle" al Xeneize varios futbolistas si fuese necesario: "Tenemos que llevar el mejor equipo posible para los Juegos Olímpicos. Si un equipo tiene 3 o 4 jugadores que tienen que estar, tenemos la responsabilidad de convocarlos", comentó en referencia a la convocatoria casi cantada de Ezequiel Fernández, Kevin Zenón, Cristian Medina y Leandro Brey (tres de estos cuatro estuvieron en el Preolímpico).

uD83CuDDE6uD83CuDDF7 Mascherano expresó su satisfacción por el hecho de que varios campeones del mundo quieran ir a los Juegos Olímpicos. Además, confirmó que hay 2 adentro, aunque no dio nombres.



uD83DuDCAC "Estoy recontra orgulloso de que Campeones del Mundo quieran ir. Creo que tiene que ver con el… pic.twitter.com/bpsbktjedw — Diario Olé (@DiarioOle) June 11, 2024

Con respecto al resto de la lista, el Jefecito habló de las dificultades que se presentan para la lista debido a la problemática de obtener el permiso de los clubes: "Cada situación es muy particular y sabemos la problemática que hay con la doble competencia. No solo nos pasa a nosotros, todos tienen ese problema y no es excusa". Agregó además: "Lo que hemos tratado es no manosear los nombres. No es fácil ir por un jugador, que te digan que no y luego ir a buscar otro".

Por último, se dio tiempo para hablar de su amigo Ángel Di María, quien encara su último torneo como futbolista de la Selección Argentina: "Además del pedazo de jugador que es, fue determinante en cada competición que Argentina ganó. Ha conseguido todo lo que puede conseguir un jugador con la Selección". Y cerró con una firme opinión sobre la trayectoria de Fideo: "Sacando a Messi y Maradona, para mí está entre los mejores cinco jugadores de la Selección en los últimos 40, 50 años", expresó el Jefecito.

A falta de algo menos de un mes y medio para el debut en los Juegos Olímpicos, el equipo de Mascherano continuará su preparación antes de viajar el 10 de julio a Francia para instalarse en el país antes del comienzo del certamen. El DT debe presentar ante FIFA la lista de convocados el 3 de julio, mientras que el estreno de la Selección Argentina será el miércoles 24 de julio ante Marruecos.

Enzo Fernández y Garnacho, prácticamente descartados

Las malas noticias confirmadas para el DT de la albiceleste son las casi seguras ausencias del volante de Chelsea y el extremo de Manchester United. En el caso de Enzo, ya los Blues habían comunicado su rechazo a la petición debido a que Enzo Maresca, nuevo entrenador del equipo, quiere contar con el ex River para la pretemporada.

Garnacho, por su parte, había recibido también la negativa del United porque el técnico Erik Ten Hag se negaba a perderlo para esa parte de la pretemporada tan cercana al comienzo de la Premier League. La ilusión era que el DT neerlandés estaba en la cuerda floja del club y podía llegar a salir. No obstante, anoche se confirmó su estadía por otra temporada en el club mancuniano, lo que da por tierra las chances de que el Bichito pueda estar con la Selección Sub-23 en París.