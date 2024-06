Messi: "Inter Miami va a ser mi último club"

A pocos días de comenzar una nueva Copa América capitaneando a la Selección Argentina y a días de cumplir 37 años, Lionel Messi habló en una nota sobre la etapa final de su carrera, donde contó que todavía disfruta mucho el día a día y resaltó que no se encuentra preparado para dejar el fútbol y que Inter Miami sería el último equipo de su carrera.

En un anticipo de la entrevista que dio con ESPN, Messi contó cómo se toma esta etapa final de su trayectoria: "Soy consciente de que cada vez falta menos y trato de disfrutar mucho más todo. Tengo la suerte de tener compañeros y amigos al lado, la paso bien en el club y en la Selección". Luego de eso, la primera bomba: "Creo si, que hoy por hoy el Inter Miami va a ser mi último club", aseguró la Pulga, cerrando por el momento la puerta a la chance de jugar en Argentina.

Ante el planteo del periodista sobre si asume que falta menos, y que el mundo del fútbol no está listo para verlo retirarse, la respuesta de Messi fue clara: "Y yo creo que no estoy preparado. Toda mi vida hice esto, me encanta jugar a la pelota y disfruto de los entrenamientos, los partidos, el día a día... Da un poco de miedo a que se termine todo, pero no lo pienso", sostuvo el '10'.

En julio del año pasado, el capitán argentino revolucionó la MLS y Estados Unidos al confirmar su pase a Inter Miami, donde tiene contrato hasta diciembre de 2025, con opción a extenderlo hasta 2026, el año en donde se disputará el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá. Si todo se da de esta manera y Messi así lo desea, este certamen sería el paso final de una carrera que sigue dejando huella y la dejará hasta el último día.