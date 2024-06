Independiente presentó a Vaccari como nuevo DT

Después de mucho buscar, finalmente llegó el entrenador a Independiente. Luego de alcanzar un acuerdo hasta diciembre de 2025, Julio Vaccari se transformó oficialmente en el nuevo DT del Rojo y durante el mediodía fue presentado en conferencia de prensa junto al presidente Néstor Grindetti.

El ex entrenador de Defensa y Justicia se mostró muy entusiasmado por la chance de dirigir Independiente: "Estoy muy contento por esta posibilidad. Sentí que la idiosincracia institucional y la manera de sentir el fútbol están emparentadas mi forma de ver el fútbol y eso hace mi ilusión más grande", expresó.

Julio Vaccari es el nuevo Director Técnico de #Independiente.



Acaba de firmar su contrato en el Estadio hasta diciembre de 2025

En cuanto a los objetivos, Vaccari explicó que se centrará en que el grupo asimile su idea, y esquivó pensar en el largo plazo: "Lo importante a corto plazo es lograr una idea de juego, tener un equipo que compita todos los partidos en todas las canchas, con actitud, seriedad, representando y sabiendo la camiseta que llevamos. Que la gente se sienta cómoda por cómo juega Independiente. No me enfoco en el largo plazo, esos objetivos vendrán en consecuencia de los primeros".

En cuanto a los refuerzos y a cómo ve al equipo, Vaccari fue optimista: "Ser el entrenador demanda un análisis profundo. Cuando nos llegó la propuesta, lo primero fue analizar todos los partidos de la temporada para ver el aspecto individual de todos los futbolistas. Creo que Independiente tiene potencial para la idea que uno tiene y quiere, pero tenemos que reforzarnos en algunas posiciones para que se vea completada", dijo, pensando también en el venidero mercado de fichajes.

Por último, ante la pregunta de si piensa que está capacitado para la presión de un club como Independiente, el flamante DT contestó: "Me encanta la presión. Tuve muchas propuestas, pero acá había olor a sangre y eso me encanta, lo disfruto. Para esto me preparé toda la vida y me sigo preparando día a día", concluyó.

Los números de Vaccari como DT

El entrenador de 43 años supera apenas los 100 partidos dirigidos entre su interinato en Vélez y su paso por Defensa y Justicia. En el Fortín estuvo 13 encuentros, donde ganó cinco, perdió tres y empató cinco, mientras que en el Halcón dirigió 90 cotejos, donde cosechó 42 triunfos, 25 empates y 23 caídas.