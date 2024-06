TC en Rafaela, se disputa la “Carrera de los Millones"

El Turismo Carretera afrontará este fin de semana la 7º fecha del campeonato en el autódromo de Rafaela. Será la 2º carrera especial de la temporada donde el vencedor se llevará un cheque por la suma de 8 millones de pesos. Hasta el momento hay un total de 43 inscriptos, 2 menos que en la carrera anterior en Concepción del Uruguay.

Para esta fecha se producen los retornos de Norberto Fontana (Chevrolet) y Sergio Alaux (Chevrolet). El ex Fórmula 1 se había ausentado en la carrera pasada por cuestiones ligadas al presupuesto. Mientras que el piloto de Pigüé no formó par de las últimas 2 presentaciones de la “máxima”. Por su parte, habrá 4 bajas en relación a la última fecha en el trazado entrerriano. No estarán presentes Kevin Candela (Torino), Juan Garbelino (Dodge), Sebastián Abella (Torino) y Leandro Mulet (Dodge). Habrá 15 representantes de Chevrolet, 13 de Ford, 10 de Dodge, 3 de Toyota y 2 Torino.

Entrevista con el neuquino Juan Cruz Benvenuti en Grito Sagrado

Entre ellos se presentarán 13 autos de Nueva Generación: 5 Ford Mustang (Werner, Urcera, Trosset, De Benedictis y Todino), 4 Chevrolet Camaro (Ledesma, Risatti, Quijada e Iribarne), 2 Toyota NG (Jakos y Ferrante), 1 Dodge Challenger (Trucco) y 1 Torino NG (T. Martínez).

Con 6 competencias disputadas, Julián Santero (Ford) es el líder del torneo con 190 puntos. Encabeza el cuarteto de pilotos de la marca del Óvalo que completan José Manuel Urcera (Ford Mustang) a 3,5 unidades, Mariano Werner (Ford Mustang) a 20 y Mauricio Lambiris (Ford) a 23,5.

Luego, entre los que completan el “Grupo de los 12” que está en zona de Copa de Oro aparecen Diego Ciantini (Chevrolet) a 39,5 de la punta; Marcos Landa (Torino) a 47,5 y Valentín Aguirre (Chevrolet) a 51; Juan Bautista De Benedictis (Ford Mustang) a 51,5; Esteban Gini (Toyota) a 52,5; Germán Todino (Ford Mustang) a 55, Marcos Quijada (Chevrolet Camaro) a 57; y Lautaro de la Iglesia (Dodge) a 62,5.

Cronograma Sábado 15 de junio



09:55 a 10:25 – 1º entrenamiento TCP (Grupo A)

10:05 a 10:35 – 1º entrenamiento TCP (Grupo B)



11:05 a 11:25 – 1º entrenamiento TC (Grupo B)

11:30 a 11:50 – 1º entrenamiento TC (Grupo A)

11:55 a 12:25 – 2º entrenamiento TCP (Grupo A)

12:30 a 13:20 – 2º entrenamiento TCP (Grupo B)

13:05 a 13:35 – 2º entrenamiento TC (Grupo B)

13:40 a 14:10 – 2º entrenamiento TC (Grupo A)

15:05 a 15:13 – Clasificación TCP (1º tercio)

15:18 a 15:26 – Clasificación TCP (2º tercio)

15:31 a 15:39 – Clasificación TCP (3º tercio)

16:00 a 16:08 – Clasificación TC (3º Cuarto)

16:12 a 16:20 – Clasificación TC (4º Cuarto)

16:24 a 16:32 – Clasificación TC (1º Cuarto)

16:36 a 16:44 – Clasificación TC (2º Cuarto)

17:05 a 17:15 – 1º Serie TCP (5 Vueltas)

17:30 a 17:40 – 2º Serie TCP (5 Vueltas)

Domingo 16 de junio

10:05 a 10:15 – 1ª Serie TC (5 Vueltas)

10:30 a 10:40 – 2º Serie TC (5 Vueltas)

10:55 a 11:05 – 3º Serie TC (5 Vueltas)

11:45 a 12:25 – Final TCP (25 Vueltas o 40 Minutos)

12:55 a 13:45 – Final TC (30 Vueltas o 50 Minutos)

TC de Rafaela, horarios y TV

Sábado 15 de junio

11:00 a 12:00 – Por DeporTV

15:00 a 17:00 – Por TV Pública y DeporTV

Domingo 16 de junio

10:00 a 14:00 – Por TV Pública y DeporTV