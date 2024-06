Agustín Canapino seguirá en la IndyCar

Juncos Racing emitió un comunicado oficial y confirmó la continuidad del piloto argentino Agustín Canapino, luego de su ausencia en la prueba Road America y el escándalo que desató su cruce con Theo Pourchaire en el circuito callejero de Detroit, en la séptima fecha de la temporada de la IndyCar.

"Agustín Canapino regresará a Laguna Seca como piloto del N° 78 Juncos Hollinger Racing Chevrolet por el resto de la temporada 2024", expresaron en un posteo en redes sociales desde la escudería.

Por su parte, el nativo de Arrecifes le dejó un mensaje a todos los fanáticos con un video: "Hola a todos. Quiero contarles que estoy muy bien acá, en Indianapolis. El viernes pasado, el equipo entendió que necesitaba un descanso y que lo mejor era no correr ese fin de semana en el Road America. Consideraron que no era apropiado subirme a un Indycar con toda la situación inesperada que estaba viviendo y el estrés que me había generado ante tan atípico contexto".

"Ya estamos pensando de Laguna Seca en adelante para continuar con el buen momento y crecimiento del equipo. Vuelvo a reiterar, como lo hice claramente, a todos los fans alrededor del mundo, que tomemos conciencia del daño que puede generar un insulto o una agresión por una red social, sea por cualquier lugar del planeta. Vuelvo a insistir que aprendamos y construyamos entre todos una comunidad mucho mejor", añadió el piloto argentino.

Durante la carrera en Detroit, Theo Pourchaire se lanzó en la primera curva y chocó contra su rueda delantera izquierda de Canapino. En ese momento, el argentino y Ricardo Juncos lanzaron lanzaron una gran cantidad de insultos que se pudieron escuchar a través de la radio. "Un hijo de mil p...", se llegó a escuchar.

A raíz de ese episodio, el conductor del equipo de e Arrow McLaren recibió amenazas de muerte y, un día después de la carrera, posteó en su cuenta personal de X (ex Twitter): “Me entristece haber recibido tanto odio y amenazas de muerte en las últimas 24 horas por un incidente tan pequeño en el GP de Detroit. Espero que la gente pueda entender que todos somos humanos y que podemos cometer errores. Pero no es normal abusar de las personas en línea. Por favor sean amables unos con otros”, citando el comunicado de su equipo, donde señalaban que no tolerarán ningún tipo de abuso o discriminación.

McLaren y Juncos Hollinger Racing rompieron relaciones desde entonces y, por otra parte, la escudería decidió que Canapino no corra en el Road America. Ahora, el piloto arrecifeño vuelve para Laguna Seca.