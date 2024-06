Argentina goleó a Guatemala y ya piensa en la Copa América

La Selección Argentina de Lionel Scaloni goleó y gustó en su último amistoso antes de la Copa América que vas a vivir de la mano de Prima Multimedios. Con el capitán Lionel Messi de titular, el entrenador sorprendió al meter en la formación a Valentín Carboni y a Nicolás González como carrilero y Lautaro Martínez como 9: más aún sorprendió la ventaja inicial de Guatemala, en una serie de eventos desafortunados que terminaron con el gol en contra de Licha Martínez.

Sin embargo, la normalidad volvió a los pocos minutos gracias a un error insólito del arquero guatemalteco que, queriendo despejar le dejó servida la pelota a Messi que empató en, quizás, la definición más fácil de su carrera. Desde allí, y tras una buena aparición de Valentín Carboni, Argentina consiguió un penal que el capitán le dejó al Toro Martínez.

En el segundo tiempo, y con la comodidad en el resultado, la selección jugó a gusto y piacere, encontrando en las botas del bahiense el tercero y, con el ingreso de Di María, el cuarto tras una gran combinación con Messi: ahora, solo queda presentar la lista definitiva y pensar en la Copa América.

El joven Carboni se encontró bien con Messi, quien definió que Valentín "tiene un futuro bárbaro pero también es presente".

Tras el partido, Lionel Messi dijo: "Vamos a seguir metiéndole y tratando de ganar, como siempre. Volver a ganar es cada vez más difícil, pero lo vamos a intentar otra vez", afirmó tras el doblete que lo dejó con 108 goles y duplica al segundo máximo artillero de la selección, Gabriel Batistuta.

Respecto a Valentín Carboni, el Diez tiró un guiño respecto a su presencia en la lista de 26: "Tiene un futuro bárbaro, pero también es presente. Me parece que hay que aprovecharlo, así como a muchos otros chicos que vienen con mucha fuerza", deslizó.

El pibito Carboni dijo tras el partido: "Muy contento, muy agradecido. Me felicitaron todos por la jugada del penal. La indicación que me dio Scaloni fue que disfrute, que juegue como siempre lo hago y me divierta. Aún no me dijo si estoy en la lista o no. Si no se da, no pasa nada, seguiré trabajando. Es uno de los días más felices de mi vida". El joven con inferiores en Lanús estuvo a préstamo esta temporada en el Monza de la Serie A italiana, y regresará al Inter de Milán –dueño de su pase– desde agosto con el Toro Martínez.

La tierna foto que publicó Carboni de niño junto con Messi tras darse el lujo de jugar con él años después.

Scaloni confirmó al primer jugador que estará en la lista para la Copa América

Por su parte, Lionel Scaloni adelantó en conferencia de prensa que la lista definitiva de convocados para la Copa América se la dará "primero a los jugadores". Reconoció también que fue "la lista más difícil de armar" debido a las distintas complicaciones que tuvo a último momento.

Sin embargo, ante una pregunta de un colega respecto a la ausencia de Alejandro Garnacho en los dos amistosos, Scaloni dijo: "Garnacho va a estar en la lista de 26". De esta manera, se convirtió en el primer futbolista confirmado por el propio entrenador previo a la lista que se dará a conocer mañana.

Garnacho irá a la Copa América, según confirmó Lionel Scaloni en conferencia de prensa.

Argentina 4 – Guatemala 1

Argentina : Dibu Martínez; Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás González; Valentín Carboni, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Goles: 12' PT, Leo Messi; 39' PT, Lautaro Martínez de penal, y nuevamente el Toro a los 20' del ST. A los 30' del ST, Lionel Messi tras un gran pase de Di María.

Cambios: 15' ST, Paredes por Mac Allister, Di María por Carboni, De Paul por Lo Celso. 21' ST, Julián Álvarez por Lautaro Martínez. 25' ST, Martínez Quarta por Enzo Fernández, y Montiel por Nahuel Molina.

Mirá los goles de Argentina frente a Guatemala acá:

Suplentes: Gerónimo Rulli, Franco Armani, Lucas Martínez Quarta, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Valentín Barco, Nicolás Tagliafico, Rodrigo de Paul, Guido Rodríguez, Exequiel Palacios, Angel Di María, Leandro Paredes, Ángel Correa, Julián Álvarez y Alejandro Garnacho.

Guatemala : Nicholas Hagen; José Ardón, José Carlos Pinto, José Morales, Allen Yanes; Jonathan Franco, Óscar Castellanos, Alejandro Galindo; Rubio Rubín, Óscar Santis y Nathaniel Méndez. DT: Luis Fernando Tena.

Gol: 5' PT, Lisandro Martínez (en contra)

Suplentes: Kenderson Navarro, Kevin Moscoso, Allen Yanes, Kevin Ruiz, Carlos Mejía, Alejandro Galindo, Pedro Altán, Rodrigo Saravia, Olger Escobar, Jose Martinez, Esteban García y Darwin Lom.

Árbitro: Joe Dickerson (USA)

Tras el partido, se define la lista de convocados para la Copa América

El último amistoso de cara a la Copa América también tiene el ojo puesto en el 15 de junio, día en que todas las selecciones deberán presentar las listas con los 26 convocados. En este sentido, previo al partido trascendió que Germán Pezzella se quedó afuera de la lista para el amistoso (arrastraba una lesión ósea), lo que se presume también como que el campeón del Mundo se podría perder la cita continental.

En conferencia de prensa, Scaloni confirmó a Garnacho en la lista de convocados luego de ser consultado por su ausencia en los amistosos, pero reconoció que dará primero la lista a los jugadores. Esa revelación de un solo nombre da a entender que el entrenador revelará al plantel sus 26 elegidos antes del amanecer: las dudas se centran en el mencionado Pezzella, Guido Rodríguez, Valentín Carboni, Valentín Barco y Ángel Correa.