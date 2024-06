Cipolletti lo perdió en tiempo de descuento en Otamendi

Cipolletti sufrió una dura, dolorosa y agónica derrota ante Círculo Deportivo Nicanor Otamendi por la fecha 14 del Torneo Federal A 2024 que organiza el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El encuentro tuvo un penal para cada lado, un expulsado y acciones de riesgos y jugadas de peligros en ambas vallas, y donde el equipo de la Liga de Mar del Plata revirtió el marcador en los últimos minutos del juego.

El neuquino Alex "Pope" Díaz Borda abrió el marcador de penal para el albinegro, pero sobre el cierre aparecieron Imanol Iriberri y Damián Villalba marcaron para el equipo "Papero".

El desarrollo del partido fue desprolijo y muy pensado, debido a todo lo que había en juego. El local intentó un poco más con las subidas de los laterales y el protagonismo de Leonardo Verón, que tuvo un par de situaciones con remates desviados. De todas formas, la participación de Facundo Crespo se limitó a descolgar algunos centros. En tanto, al elenco rionegrino le costó armar juego porque le quedaron muy espaciadas las líneas. Apenas algunos intentos con tiros de larga distancia de Díaz Borda y las corridas de Santiago Jara y Manuel Liendo le sirvieron para salir del fondo.

En el final del primer tiempo. el árbitro pampeano Cristian Rubiano le mostró la segunda amarilla y en consecuencia tras cartón vino la roja para el lateral Matías Kucich, por un golpe a Jofré, que pareció innecesario.

En tiempo agregado el juez entendió que hubo falta dentro del área y en consecuencia penal sobre el neuquino Iñaki Marcos en lateral largo de Damián Jara. "Pope" Díaz Borda lo cambió por gol con un derechazo cruzado abajo que puso el 1 a 0 parcial.

En el arranque del segundo tiempo. los cambios de David "l Mago" Ramírez hicieron efecto. "El Papero" tuvo más juego por adentro y San Julián se juntó con Iriberri para armar la acción que terminaría en penal de Jara al recién ingresado. Pero en el arco Cipolletti tiene quizás hoy al mejor arquero de la categoría, Facundo Crespo se arrojó a su derecha y le atajó el disparo a Jofré.

El albinegro aguantó la embestida local. Cuando el marplatense Gustavo Noto volvió a mover el banco, los ingresos de Carrera, Ranquehue y Michelena le permitieron jugar más lejos del arco propio y tomar cierto respiro. Un gran pase de Michelena para Carrera casi termina en gol de lateral cuando promediando el complemento.

El último cuarto de hora, encontró a los rionegrinos aguantando y Círculo yendo a los empujones, con poco fútbol e ideas y mucha entrega. De tanto insistir, el local encontró premio con el cabezazo de Imanol Iriberri que dejó sin chances a Crespo y significó el 1 a 1 en el minuto 44 del complemento. Ya en tiempo adicionado, el desgaste le pasó factura a la visita y el local fue a buscar la victoria con el envión. En uno de los tantos centros al área, la defensa no pudo despejar y Villalba tuvo dos chances consecutivas. La primera terminó en atajada de Crespo y en la segunda la estirada del arquero no pudo evitar el 2 a 1 que sería definitivo.

Cipolletti no pudo aguantar la ventaja y tampoco el empate en el final. Sigue sin ganar de visitante y quedó muy comprometido en la pelea por ingresar a la zona de clasificación, ya que uno de los rivales directos le sacó seis puntos en la tabla y ahora ante la deserción de Sansinena de General Daniel Cerri, comparte la última posición con Deportivo Rincón.

Síntesis

Círculo Deportivo Nicanor Otamendi:: Facundo Désima; Leonardo Zaragoza, Federico Moreno, Maximiliano Coronel y Nicolás Inostroza; Sebastián Heredia, Ricardo Priori, Ángel Gómez y Lucas Jofré; Imanol Iriberri y Leonardo Verón. DT: David Ramírez

Cipolletti: Facundo Crespo; Damián Jara, Yago Piro, Manuel Berra y Matías Kucich; Boris Magnago, Lucas Argüello, Alex Díaz Borda y Manuel Liendo; Santiago Jara e Iñaki Marcos. DT: Gustavo Noto

Goles: PT 50m Díaz de penal (C). ST, 44m, Iriberri (CD) y 49m. Villalba (CD).

Incidencia: ST 7 Facundo Crespo (C) le atajó un penal a Jofré (CD)

Expulsado: PT. 42m. Matías Kucich;

Cambios: ST, al inicio, Leandro Wagner por Liendo (C), Diego San Julián y Santiago Ávila por Verón y Gómez (CD), 12m. Matías Carrera por Marcos (C), 20m. José Michelena y Sergio Ranquehue por Santiago Jara y Alex Díaz (C) 21m. Damián Villalba por Heredia (CD), 27 Carlos Weyreuter por Zaragoza (CD), 34 Lorenzo Pavani por Jofré (CD).

Árbitro: Cristian Rubiano

Cancha: Guillermo Trama, Otamendi