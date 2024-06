Insólito: en medio de una causa por abuso Sebastián Sosa estaría cerca de un club argentino

Sebastián Sosa, el ex arquero de Vélez Sarsfield, está a un paso de sumarse a Deportivo Maipú de Mendoza, equipo que milita en la Primera Nacional. Esto ocurre luego de que se le impidiera jugar en su país natal, Uruguay, debido a su implicación en una causa por abuso sexual.

Tras su desvinculación de Vélez Sarsfield, Sosa buscó oportunidades para continuar su carrera. Intentó unirse a Miramar Misiones de Uruguay, pero la justicia le negó la autorización debido a las restricciones judiciales que le impiden salir de Argentina. Ahora, el arquero de 37 años encontró una nueva oportunidad en el fútbol argentino con Deportivo Maipú. “El arquero uruguayo Sebastián Sosa tiene un principio de acuerdo para convertirse en nuevo refuerzo del Cruzado. De no mediar ningún inconveniente en las próximas horas estará llegando a Mendoza”, anunció el periodista Juan Esteban Suraci en su cuenta de X.

Sosa, quien está imputado como partícipe secundario en una causa de abuso sexual que se investiga en Tucumán, fue separado de Vélez Sarsfield junto a otros tres jugadores: Abiel Osorio, José Florentín y Braian Cufré. Mientras Sosa logró quedar en libertad tras pagar una fianza de 50 millones de pesos, los otros tres cumplieron prisión domiciliaria en Tucumán hasta que se les permitió residir en Buenos Aires a la espera del juicio.

La fiscal María Eugenia Posse había solicitado la detención de todos los implicados por tres meses, pero la justicia decidió dejar en libertad a Sosa, quien debe presentarse en Tucumán cada 15 días. En una entrevista con La Gaceta de Tucumán, Sosa expresó su deseo de recuperar su vida y estar con su familia. “Solo me enfoco en poder salir, volver a mi casa y abrazar a mis hijos que hace 10 días no los veo. Tengo una nena de 14 años que está viviendo un horror: acusaciones a su padre, imágenes horribles, periodistas dando indicios que no son y generando odio y violencia”, comentó el arquero.

Sosa llegó a Vélez para su segundo ciclo en el club tras pasar por Morelia de México. En su primera etapa con la V Azulada, disputó 101 partidos oficiales y ganó dos títulos (Torneo Inicial 2012 y Supercopa Argentina 2013/14). También formó parte de la selección uruguaya en el Mundial de Qatar 2022.