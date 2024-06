¿Otro más? Mascherano tendría una nueva baja para los JJOO

Baja sensible. Alan Varela no sería autorizado por Porto y se perdería los Juegos Olímpicos con Argentina. Foto: AFA

Continuán los problemas para la Selección Argentina Sub-23 de cara a los próximos Juegos Olímpicos. El equipo conducido por Javier Mascherano sumaría una nueva baja dentro de los futbolistas considerados para el plantel de 18 que irá por la medalla dorada en París 2024. Se trata de Alan Varela, a quien su club, el Porto portugués, no autorizaría a formar parte de la cita olímpica.

Luego de disputar los dos amistosos frente a Paraguay la semana pasada, Varela se perfilaba para ser una de las fijas dentro del mediocampo de la albiceleste, sin embargo el Porto no permitiría que al volante de 22 años formar parte de la delegación. La razón fue el reciente cambio de administración en el club portugués: el flamante presidente, André Vilas-Boas y su cúpula dirigencial tendrían decidido que el argentino se quede para la pretemporada, a diferencia de la anterior dirigencia que estaba inclinada a cederlo para los Juegos Olímpicos.

uD83DuDEA8Finalmente, PORTO NO CEDERÁ A ALAN VARELA y por lo tanto, SE PIERDE LOS JUEGOS OLÍMPICOS.



uD83DuDC4EHubo un CAMBIO DE AUTORIDADES en el club portugués y le bajaron el pulgar a cederlo a la Selección #Argentina.



?? @estebanedul pic.twitter.com/5CD8c5cxHC — Deportes 24 - Argentina (@deportes24ar) June 17, 2024

Recordemos que, como el torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos no es un evento organizado por FIFA, los clubes no tienen la obligación de ceder a sus futbolistas para que participen. Es por esto que, de no modificarse la decisión de la cúpula dirigencial de Porto, no habrá Varela en París y Mascherano deberá buscarle un reemplazante al ex Boca, que si bien no formó parte del Preolímpico que clasificó a la albiceleste, estuvo presente en los últimos 4 partidos preparatorios.

Los otros "negados" para los Juegos Olímpicos

La baja de Varela se sumaría a una lista de jugadores que no han conseguido autorización para formar parte de los Juegos Olímpicos con la Selección Argentina. Los más resonantes son Enzo Fernández y Alejandro Garnacho, a quienes Mascherano quería tener en el plantel, pero ni Chelsea ni Manchester United cedieron en dejarlos participar en París 2024.

Otro caso del que se espera respuesta es el de Dibu Martínez. El arquero campeón del mundo ya manifestó numerosas veces sus ganas de estar en la cita olímpica, pero aún no pudo obtener la autorización de Aston Villa. Según el propio futbolista, si tiene que "pelearse" con el club, está dispuesto a hacerlo.