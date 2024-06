Thiago Almada, ¿con chances de llegar a Boca?

En medio de su búsqueda de refuerzos, en Boca empezó a sonar uno de los futbolistas que más seducen a Juan Román Riquelme, y éste mismo alimentó cierta esperanza con sus declaraciones. Se trata nada menos que de Thiago Almada, campeón del mundo con la Selección Argentina y confeso hincha del Xeneize, que confirmó que tiene conversaciones con el presidente.

En medio de una entrevista con TyC Sports, Almada sorprendió dando el detalle de una reciente comunicación con Riquelme donde hablaron sobre la posiblidad de que juegue en Boca: "Ayer me llamó, fue una linda llamada. Me dijo que tiene el deseo de que juegue en Boca. Si hay oferta formal veré y lo hablaré con mi familia", comentó el futbolista de Atlanta United, y activó la ilusión.

No obstante, aclaró que su vinculación con el Xeneize no tiene todavía una oferta formal por parte del club hacia el actual equipo de Almada: "No hay nada formal todavía ni he hablado con mi representante. Estoy bien acá, el club me trató muy bien, veremos lo que pasa en estos meses", expresó el capitán de la Selección Argentina Sub-23 que disputará en julio los Juegos Olímpicos de París.

uD83DuDDE3? THIAGO ALMADA: "ROMÁN ME DIJO QUE QUIERE QUE JUEGUE EN BOCA, VEREMOS QUE PASA EN ESTOS MESES"



El referente de Argentina en los próximos Juegos Olímpicos 2024 aseguró que Riquelme desea que pueda vestir la azul y oro en un futuro cercano. pic.twitter.com/tmNrbhFBEB — TyC Sports (@TyCSports) June 17, 2024

Almada llegó a Atlanta United en 2022 a cambio de 16 millones de dólares y, entre otras cosas, fue nombrado Jugador Joven del Año de la MLS en 2023. Es claro que el club estadounidense pretenderá una cifra más que importante para desprenderse de él, algo que Riquelme intenta trabajar en caso de que acepten sentarse a negociar con el Xeneize. Otra de las claves para materializar el sueño es que el ex Vélez no tenga ofertas de Europa.