Scaloni confirmó un solo titular para el debut pero aseguró: "No tengo dudas"

Con camperas retro que supo vestir la Selección Argentina de Diego Armando Maradona en el Mundial de Estados Unidos 1994, Lionel Scaloni y Leandro Paredes dieron la conferencia de prensa previa al encuentro inaugural de la Copa América frente a Canadá.

A horas del inicio del encuentro en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, el DT argentino se refirió sobre las dudas respecto al estado del campo de juego: "No lo pisé, lo vi de afuera, pero el cuerpo técnico vino esta mañana. Vamos a esperar porque dicen que va a mejorar, lo han cambiado ayer y tienen esto que hacen todo muy rápido. Ojalá que esté bien por el bien del fútbol", dijo.

Respecto del 11 titular que enfrentará a Canadá, Scaloni celebró primeramente que "están todos disponibles" y si bien no dio la formación, tiró un adelanto como hizo con Garnacho en la convocatoria a la Copa: "El equipo lo tengo, no tengo dudas. Se los voy a dar esta tarde a ellos, todavía no lo saben. Conmigo siempre juega el que está mejor. A Paredes le tocó salir en el primer partido del Mundial y, por algo, ahora lo tengo al lado", dijo y dio a entender que el formado en Boca Juniors empezará desde el minuto 0.

Las dudas de Scaloni para el debut de la Copa América

El entrenador admitió que tenía "algunas dudas" individuales que resolvió en los últimos dos amistosos. Sin embargo, ante la especulación de la prensa, el de Pujato aclaró que "no tiene nada que ver el mediocampo que juegue con la delantera". En este sentido, explicó: "Siempre acoplamos piezas en función del partido. En base al rival, intentamos poner el mejor equipo".

En una nueva respuesta indirecta a las declaraciones de Kylian Mbappé, Scaloni aseguró que "será una Copa América muy difícil, como lo es siempre" y que "es lo mismo que jugar contra un europeo". Sobre el rival para el debut, definió: "Canadá tiene un muy buen equipo, con jugadores importantes y un nuevo entrenador que trajo nuevas ideas. El que piense que está todo dicho, se equivoca. Están los mejores de ese país y la dificultad es máxima, sobre todo en el inicio de un torneo", concluyó.

La campera en cuestión es una versión retro que utilizó la Selección Argentina del Coco Basile (campeón de Copa América 1991 y 1993).

Seguí todos los partidos de Argentina con transmisión de Prima Multimedios.