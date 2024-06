Roland Garros: Cerúndolo enfrentará a Novak Djokovic

La tercera ronda de Roland Garros dejó a Francisco Cerúndolo como el único argentino en carrera, luego de batallar y vencer en cuatro sets a Tommy Paul (14º del ranking ATP). Con parciales de 3-6, 6-3, 6-3 y 6-2, el joven de 25 años se enfrentará en octavos de final nada menos que a Novak Djokovic, número 1 del mundo, máximo ganador de Grand Slams con 24, último campeón de Roland Garros e ídolo del tenista argentino.

El enfrentamiento de la tercera ronda entre Cerúndolo (27º) y norteamericano Paul fue el sexto en el historial de ambos con ventaja que el argentino ahora estiró 4 a 2. En el duelo de este sábado, Fran arrancó un set abajo y debió pelear desde atrás para darlo vuelta en cuatro sets en un partido que se extendió por casi tres horas en el Court 7.

Con esta victoria, Cerúndolo igualó su mejor performance del año pasado y mantendrá los puntos cosechados: en 2023 llegó hasta octavos y quedó eliminado en octavos a manos del danés Holger Rune. Tras el partido ante Paul, el tenista argentino dijo: "Estoy muy contento. Arrancó el partido, no me sentía jugando mal, pero sentía que me estaba cagando a palos la verdad. Sentía que él estaba muy firme de todos lados. Capaz la cancha estaba demasiado lenta y yo no lo podía desbordar por ningún lado. A partir del segundo set paró un poco la lluvia y empecé a jugar mucho mejor. A partir de ahí dominé yo casi todo el partido", dijo a ESPN.

Cerúndolo festeja en París y mañana se enfrentará a Novak Djokovic.

Por su parte, Novak Djokovic viene de sudar para ganarle un histórico duelo en cinco sets a Lorenzo Musetti que se extendió hasta las 3:07 de la mañana francesa, siendo el partido que más tarde finalizó en ese certamen en toda su historia. Tras cuatro horas y media de acción, Nole venció por 7-5, 6-7, 2-6, 6-3 y 6-0 al joven italiano que no pudo ante la poderosa reacción del serbio, que con esta victoria (la número 369) en Grand Slams, igualó el récord de Roger Federer.

A tennis masterclass going in 5, and Djokovic wants to hear the crowd uD83DuDDE3?#RolandGarros pic.twitter.com/dPQXUFevKD — Roland-Garros (@rolandgarros) June 2, 2024

La mala noticia para el tenis argentino fue la derrota de Tomás Etcheverry (29º) ante Casper Ruud, número 7 del mundo en el ranking ATP. El noruego lo venció en cuatro sets por 6-4, 1-6, 6-2 y 6-2 y sumó la tercera victoria consecutiva ante el oriundo de La Plata, que había sido revelación en Roland Garros el año pasado cuando llegó a cuartos de final.

Octavos de final Roland Garros: Francisco Cerúndolo vs. Novak Djokovic, hora y TV

Francisco Cerúndolo se enfrentará a Novak Djokovic este lunes desde las 9 de la mañana por la pantalla de ESPN. El tenista argentino dijo antes del encuentro: “Creo que es un lindo desafío, un premio para mí, porque no he jugado nunca contra él y no sé si tendré ocasión de afrontarlo otra vez en el futuro. Lo afrontaré con la mejor ilusión, porque le tengo fe, quiero sentir lo que es jugar contra el mejor”, dijo Cerúndolo.