Argentina barrió a Turquía y se clasificó a París 2024

En la recta final de la Voley Nations League, el objetivo para la Selección Argentina de vóley está cada vez más cerca. El combinado nacional se deshizo sin problemas de Turquía por 3-0 con parciales de 25-17, 25-18 y 25-20 y, tras la derrota confirmada de Cuba ante Eslovenia, confirmó su presencia en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Con Luciano Palonsky como goleador, con 15 puntos, una gran tarea de Agustín Loser en el bloqueo y un Luciano De Cecco que manejó muy bien los ataques distribuyendo a las puntas, Argentina no le dio demasiados argumentos a una selección turca que no presentó demasiada oposición durante los primeros dos sets.

Ya en el tercero, Turquía emparejó un poco las acciones al inicio, pero el conjunto argentino iba a a sacar una ventaja de cuatro poniéndose 13-9 que luego administró hasta el final del set. Bruno Lima, otro de buena actuación con 12 puntos, destacó en el final así como persistió la tarea de Loser bloqueando y rematando. El 25-20 final fue obra de Facundo Conte, que con un gran remate concretó el 3-0 final para Argentina que acaricia el pasaje a París 2024.

Con este triunfo, el equipo de Marcelo Méndez sacó boleto a París 2024 a dos fechas del final de la Voley Nations League, donde ocupa el octavo lugar en la tabla del certamen con 15 puntos en 10 partidos disputados, resultado de cinco victorias y cinco derrotas. De esta manera, Argentina se metió por novena vez en los Juegos Olímpicos y buscará en Francia repetir lo hecho en Tokio 2020 al hacerse con el bronce.

¡¡DECÍ NUEVE!! La Selección Argentina de Vóley clasificó a sus NOVENOS Juegos Olímpicos... ¡Buscará repetir o superar los históricos bronces de Séul 1988 y Tokyo 2022! pic.twitter.com/7e53l51KES — SportsCenter (@SC_ESPN) June 20, 2024

¿Por qué era fundamental el duelo entre Eslovenia y Cuba?

Según explica el periodista Gabriel Rosenbaun, si Cuba no lograba vencer a los eslovenos, no alcanzaban a sumar lo suficiente para recortar la diferencia entre ellos y Argentina en los dos partidos que quedan. No importaba la diferencia actual entre ambos, sino que el foco estaba en los máximos/mínimos entre lo que podría restar la albiceleste (suponiendo que caiga 0-3 ante Polonia y Bulgaria) y sumar los cubanos (hipotéticos 3-0 ante los mismos rivales). Argentina, con la victoria de hoy y la derrota cubana se sostuvo entonces entre los cuatro puestos "vacantes" de clasificación y nadie podría desplazarlo de allí, logrando así el objetivo de meterse en los Juegos Olímpicos de París.