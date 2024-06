Con goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez, Argentina ganó en el debut de la Copa América

Se acabó la espera: la Selección Argentina hizo su debut en la Copa América 2024 frente a Canadá para defender el título que Lionel Messi levantó en el Maracaná ante Brasil en 2021. Justamente en ese mítico estadio y ante el clásico rival, la Scaloneta jugó su último partido oficial hace 212 días, cuando el frentazo de Otamendi significó el fin del invicto que Brasil tenía de local por Eliminatorias en toda su historia.

Mirá el minuto a minuto y los goles del partido a continuación:

Argentina no ganaba en un debut de Copa América (tampoco en el Mundial) desde 2016, cuando venció a Chile 2 a 1 en el estreno de la competición que también se jugó en Estados Unidos. Tras ese triunfo, la racha fue adversa en los comienzos de las competiciones: 1-1 frente a Islandia en el Mundial 2018, 0-2 vs. Colombia en Copa América 2019, 1-1 vs. Chile en Copa América 2021 y el cachetazo a tiempo 1-2 ante Arabia Saudita en el Mundial de Qatar.