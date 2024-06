El gesto de los jugadores de Boca con Brian Fernández

La victoria de Boca ante Almirante Brown de anoche en Copa Argentina dejó un detalle muy valorable entre los protagonistas de ambos equipos. Brian Fernández, futbolista de la Fragata que pelea hace años con un problema de adicción a las drogas, destacó la actitud de los jugadores del Xeneize que lo fueron a abrazar y a consultarle cómo se encontraba cuando ingresó en el segundo tiempo.

Ni bien finalizó el partido, Fernández expresó su alegría por el gesto que los jugadores de Boca tuvieron con él: "Me estoy sintiendo bien. Casi el plantel entero de Boca me vino a abrazar y a preguntarme cómo estaba, a decirme que me ven bien. Para mí es una caricia al alma, es lindo saber que te quieren", declaró el delantero.

Además, hubo bonus track: se llevó de regalo la camiseta de Pol Fernández y el short de Edinson Cavani. Sobre este último, comentó que también tuvo una charla muy particular: "Me dijo que me esperaba cualquier día que quiera ir a tomar unos mates con ellos a Ezeiza. Eso es algo que a mí me hace querer seguir jugando a la pelota", comentó Brian, entusiasmado.

? Y doblete de regalos... pic.twitter.com/hYq2nkxpTK — SportsCenter (@SC_ESPN) June 20, 2024

Brian Fernández tuvo una carrera marcada por los altibajos, casi siempre motivados por sus problemas de adicciones. Tras un paso por el por el Necaxa mexicano, donde abandonó el club pese a estar teniendo una muy buena temporada desde los números, en Portland Timbers de Estados Unidos donde le sucedió algo similar.

Luego de eso, el delantero ya se asentó en Argentina donde tampoco pudo tener continuidad en ninguno de los clubes en los que estuvo. Pasó por Colón, club del que es hincha, Ferro y Deportivo Madryn. Ahora, en Almirante Brown, sigue buscando reencontrarse y evitar los problemas.