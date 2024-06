Eurocopa: Dinamarca se lo empató a Inglaterra con un golazo

En una nueva jornada de Eurocopa con partidos muy prometedores, el duelo entre Inglaterra y Dinamarca del Grupo C no iba a decepcionar. Luego de que los Three Lions encontraran la ventaja a través de Harry Kane, se metieron peligrosamente atrás y los daneses castigaron con un golazo de Morten Hjulmand que por ahora establece el 1-1 parcial en Frankfurt.

A los 18 minutos del primer tiempo, los británicos encontraron en su goleador la apertura del tanteador. Kyle Walker ganó en velocidad por la banda y sacó un centro que se desvió en el camino para quedarle servido a Kane, que sólo tuvo que empujarla a la red para establecer el 1-0.

Tras el 1-0, Inglaterra dejó de disputar el duelo adelante y los escandinavos empezaron a venirse. Luego de que su delantero Rasmus Hojlund fallara una ocasión clara, la recompensa por la mejoría danesa en el juego iba a llegar a diez minutos del descanso. Morten Hjulmand tomó la pelota a unos 25 metros del arco y sacó un tiro rasante que fue imposible para Jordan Pickford. Golazo para hacer delirar a su público e irse al entretiempo igualados.

El inicio de la segunda mitad tuvo a Inglaterra un poco mejor, sin dominar el juego del todo pero mostrando su poderío con dos ocasiones antes de los diez minutos. Primero un tiro de Bukayo Saka dio en el lateral de la red y minutos más tarde un remate de Foden desde afuera se estrelló de lleno en el palo.

¡EL PALO LE DIJO QUE NO A INGLATERRA! Zurdazo increíble de Foden, pero el poste rechazó el balón del jugador del City.



uD83DuDCFA Mirá la #EURO2024 en #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/cDLnMRLcJp — SportsCenter (@SC_ESPN) June 20, 2024

El partido, igualmente, era de posesión repartida y si bien los ingleses volvieron a llevar un poco más la iniciativa, Dinamarca también tuvo lo suyo en el partido. Otro remate lejano, esta vez de Pierre-Emile Hojberg, hizo revolcarse a Pickford. Mientras, Gareth Southgate tomó la sorpresiva decisión de sacar a Saka y a Kane con el duelo empatado. En ese nuevo esquema ofensivo, Jude Bellingham le puso una buena pelota de gol al ingresado Ollie Watkins, pero el delantero de Aston Villa fue ahogado por la salida de Kasper Schmeichel.

Bellingham x Watkins uD83EuDD2F



pic.twitter.com/k5PAT4rwOy — Ria uD83CuDFF4uDB40uDC67uDB40uDC62uDB40uDC65uDB40uDC6EuDB40uDC67uDB40uDC7F (@itsjudithworld) June 20, 2024

Sobre el final del partido, los daneses aprovecharon un par de errores en salida de la defensa para terminar el partido más cerca del arco de los Three Lions. Luego de una recuperación alta, la pelota le volvió a quedar a Hojberg para sacar un remate colocado que pasó a centímetros del segundo palo de un Pickford ya vencido. Fue lo último de un partido en el que los daneses terminaron luciendo mejor ante una Inglaterra que pese a estar primero con 4 puntos todavía deja muchas dudas en el juego.

La igualdad, su segunda en el certamen, obligará a Dinamarca a vencer a Serbia para asegurarse el segundo puesto. Los británicos no podrán descuidarse ante Eslovenia, ya que una derrota o incluso un empate (si los escandinavos golean a los serbios) podría dejarlos sin el primer puesto del Grupo C.

Serbia salvó un punto sobre el final

Los serbios, que venían de caer ante Inglaterra, necesitaban obligadamente una victoria frente a un cuadro esloveno que había sacado un buen empate ante Dinamarca. En un duelo con pocas emociones, Eslovenia se llevaba una victoria fundamental, pero las Águilas Blancas igualaron en la última acción del partido y mantienen chances de clasificar a octavos.

Tras un primer tiempo con pocas ocasiones, Eslovenia encontró la ventaja con una gran jugada a 20 minutos del final. Zan Karnicnik ganó una pelota sobre el lateral, condujo la réplica y encontró a Max Elsnik, quien con un centro muy preciso que cruzó el área volvió a encontrar la llegada por detrás del lateral del Celje, que empujó la pelota adentro y desató el delirio de sus fanáticos.

SE ROMPE EL CERO EN MÚNICH: Karnicnik la arrancó, la terminó en el segundo palo y marcó el 1-0 de Eslovenia ante Serbia.



uD83DuDCFA Toda la UEFA #EURO2024 por #StarPlusLA | #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/ndHvdJjNyD — SportsCenter (@SC_ESPN) June 20, 2024

Serbia, sin ideas ni fútbol, parecía no encontrar la manera de igualar. No obstante, la pelota parada terminó dándole a los balcánicos una vida más. Un córner de Ivan Ilic encontró el anticipo en el punto penal de Luka Jovic, que había entrado desde el banco en un intento desesperado por encontrar la igualdad y cumplió a la perfección con su misión en la última jugada del encuentro, dejando con vida a las Águilas Blancas.

¡AGÓNICO SERBIA! ¡JOVIC LO EMPATÓ EN LA ÚLTIMA JUGADA DEL PARTIDO!



uD83DuDCFA Mirá la #EURO2024 en #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/tTmWAMjUp5 — SportsCenter (@SC_ESPN) June 20, 2024

Este empate le da incertidumbre al Grupo C: los eslovenos, con dos puntos, deberán intentar sacar algo en su duelo frente a Inglaterra. Serbia, por su parte, irán ante Dinamarca en la última fecha en busca del segundo lugar para no tener que esperar resultados de otros grupos especulando con pasar como uno de los mejores terceros.