Mónica Del Río: "Los resultados no se dieron"

Tras la salida del marplatense Gustavo Noto como entrenador del equipo profesional de fútbol que milita en el Torneo Federal A, la presidenta del Club Cipolletti, Mónica Del Río se refirió al momento actual que vive la institución en el certamen que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

En declaraciones al programa Búnker Deportivo que se emite por LU19 La Voz del Comahue de Cipolletti, la titular de la entidad albinegra aseguró que "cuando elegimos a Gustavo Noto como director técnico, fue para tener todo un proceso. Se trabajó un montón, desarrollaron sus ideas, planificaron, los resultados no se dieron. La decisión de irse la toma Gustavo (por el entrenador) y nosotros la acompañamos" y agregó que "no sé si es tarde, el fin de semana que pasó, estuvimos a nada, ganábamos y quedábamos quintos. Estábamos contentos y felices con los resultados".

Sobre las críticas que recibe aseveró que "nadie cree que venís a trabajar a un club para dejarlo en una mala ubicación. El proyecto tenía un sustento. Tuvimos un mal inicio, nos siguieron muchas lesiones de jugadores claves, Y se sumó lo de Sansinena, se bajó de la competencia justo después de jugar con nosotros, con todo lo que nos ocasionó a nosotros esa ida, todo nos fue desequilibrando".

Gustavo Noto ya no es más el entrenador de Cipolletti

Sobre el alejamiento de Noto fue categórico al afirmar que "no resultó. Si fue tarde, ya está. No se puede volver para atrás. Nosotros estamos trabajando como siempre, trabajando para el próximo partido (será local de Ramón Santamarina el domingo a las 15.30 en La Visera) y bancando lo que pueda decidir Bruno Gorer con estos pocos días, porque él quedó a cargo del grupo. Es un dolor grande tener que despedir a una persona que realmente trabajó, que nos demostró que realmente le interesaba mucho el club".

En cuanto a las publicaciones diarias en Facebook, Instagram y Twitter donde es duramente fustigada remarcó que "las redes no las leo porque entiendo que hay gente que no tiene ni idea del sacrificio que hacemos. Hablar por hablar, la verdad que ni siquiera pueden poner el número de socio porque no lo son, No colaboran siendo socios del club, ni pagando la entrada el día de los partidos. Entonces la verdad no me suma nada leer las redes sociales. Alguien que me diga que yo no estoy capacitada para estar donde estoy, que me venga a decir en qué me tengo que capacitar, porque yo de fútbol no hablo, no soy la que elige los jugadores. Acompaño en las decisiones y gestiono. Mi parte es gestionar, yo gestiono los ingresos y trato de administrarlos. El que crea que tiene más capacidad, que venga y se presente, es bienvenido"

Luego manifestó que "hoy en el club tenemos un poco más de apoyo, se está yendo el cuerpo técnico completo y tendremos los valores para poder tomar un cuerpo técnico nuevo"

En relación a lo que sigue, a lo que viene, con respecto a los refuerzos que podrían llegar en los próximos días, Del Río adelantó que llegará otro jugador, que había sido pedido por Noto. Será un ex Deportivo Rincón (se barajan los nombres de José Carlos López Quintero y el volante sanjuanino Fabricio Illanes) y que se intentará completar las dos plazas que quedan disponibles.

Sobre los nombres para reemplazar a Noto, la dirigente sostuvo que se han recibido una gran cantidad de propuestas que se sentarán a analizar. Aparentemente Jorge "Chopi" Izquierdo el tandilense que dirigió entre otros a Deportivo Madryn, Jorge Newbery y la Comisión de Actividades Infantiles (CAI) ambos de Comodoro Rivadavia y Ramón Santamarina de Tandil, Gabriel Nasta, serían quienes pican en punta, también se especula con el nombre de Ricardo Gabriel Pancaldo y algunos quieren un técnico zonal y allí se mencionó a Rogger Gabriel Morales y Guillermo Doglioli.