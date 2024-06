Messi y Scaloni hablaron tras la victoria de Argentina en el debut de Copa América

La Selección Argentina venció a Canadá por 2 a 0 en el debut de la Copa América con goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez en el segundo tiempo. Tras el triunfo, tanto Lionel Scaloni como otros protagonistas de la Scaloneta brindaron un testimonio en el que se expresaron sobre el pésimo estado del campo de juego del Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

El capitán Lionel Messi habló una vez que finalizó el partido: "Sabíamos que iba a ser así porque sabíamos de lo que era capaz Canadá. Es un rival muy duro, muy físico, con pocos espacios. Ellos eran intensos y físicamente fuertes. En el segundo tiempo encontramos más espacios, jugamos un poquito mejor, pero igual fue complicado", opinó el '10' sobre el encuentro.

En ese momento, dio pistas sobre cómo evolucionó el juego de la Selección cuando los rivales proponen un juego físico: "Hace mucho que venimos haciendo eso de tener la paciencia de tener la pelota, de moverla de un lado a otro; se hacía difícil encontrar espacios. Tenemos que seguir siendo pacientes y mantener el control para cuando lleguen nuestras posibilidades", resaltó el crack argentino.

Respecto del estado del césped, Messi le restó importancia y dijo: "Nosotros intentamos siempre lo mismo, más allá del estado de las canchas. Ellos igual cerraban bien los espacios y con la cancha así necesitás un tiempo más para controlar pelotas que son difíciles y por ahí nos costó un poquito más".

Scaloni criticó el campo de juego en conferencia de prensa

El entrenador argentino fue muy duro con el estado del campo de juego en el Mercedes Benz Stadium: "Si hubiésemos perdido habría sido una excusa barata, pero hace siete meses que sabíamos que íbamos a jugar acá y hace cuatro días que cambiaron el terreno. Sinceramente no está apto para este tipo de jugadores", sentenció el DT.

Además, Scaloni agregó que el equipo debió jugar de otra manera, aunque recalcó la importancia del triunfo. "No se podía hacer mucho más de lo que hicimos con las condiciones de la cancha y nos adaptamos", insistió en otra respuesta sobre el tema. "Mirá los pases de los centrales y te vas a dar cuenta. En dos días no se puede poner 100 metros de pasto", expresó.

El DT argentino criticó el lamentable estado del terreno de juego.

Argentina no ganaba en un debut de Copa América (tampoco en el Mundial) desde 2016, cuando venció a Chile 2 a 1 en el estreno de la competición que también se jugó en Estados Unidos. Tras ese triunfo, la racha fue adversa en los comienzos de las competiciones: 1-1 frente a Islandia en el Mundial 2018, 0-2 vs. Colombia en Copa América 2019, 1-1 vs. Chile en Copa América 2021 y el cachetazo a tiempo 1-2 ante Arabia Saudita en el Mundial de Qatar.

Mirá los goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez ante Canadá:

GOOOOOL DE ARGENTINA | Tras haber tenido contra las cuerdas a Canadá durante todo el primer tiempo, Julián "La Araña" Álvarez abrió el marcador para la Scaloneta antes de los primeros 5 minutos del complemento. pic.twitter.com/hYi2usuvgo — mejorinformado.com (@mejorinformado) June 21, 2024

GOOOOOOOOOOOOL DE ARGENTINA | Con un pase milimétrico, Lautaro Martínez venció al arquero canadiense y convirtió el segundo gol pic.twitter.com/03Z2eYxuL6 — mejorinformado.com (@mejorinformado) June 21, 2024

Argentina juega su segundo partido de la fase de grupos frente a Chile el próximo martes 25 de junio desde las 22 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Seguí junto a Prima Multimedios la cobertura de la Copa América 2024.