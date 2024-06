A 30 años del último gol de Diego Maradona en la selección

Ayer viernes se cumplieron exactamente 30 años, que Diego Armando Maradona marcó su último gol en un Mundial. Fue ante Grecia en el debut de la Selección Argentina en la Copa Estados Unidos 1994, por el grupo D. El grito fue especial para el de Villa Fiorito no solo por ser el último en el seleccionado sino porque le permitió desahogarse y sacarse un peso de encima tras haberse preparado para esa competencia en un campo de Santa Rosa, La Pampa, y luego de dejar atrás el primer episodio de doping.

Tan especial fue ese partido que hace unos años el árbitro que estuvo presente en aquel encuentro, Arturo Ángeles, habló sobre los recuerdo que de ese día y reveló el consejo que le dio a Pelusa en pleno encuentro. “Maradona venía de varias circunstancias difíciles y regresaba a un escenario mundial y yo sabía que (los jugadores griegos) iban a tratar de detenerlo por su calidad, su carisma, liderazgo y todo, entonces era un jugador al que había que cuidar", aseguró el juez.

El tanto del Diez llegó cuando el elenco nacional se imponía por 2 a 0 con los tantos de Gabriel Omar Batistuta y, a los 15 minutos del complemento, Fernando Redondo trianguló con Claudio Caniggia de primera y con Diego, que sacó un potente zurdazo que se clavó en el ángulo. Enseguida Maradona salió despedido gritándolo desde sus entrañas.

El último gol de Diego en un Mundial y en la selección

Se cumplen 30 años del último gol de Diego Maradona en la Selección. Y de un festejo icónico.pic.twitter.com/jjaMNiXqLT — Lucas Beltramo (@LucasBeltramo) June 21, 2024

Tiempo más tarde, en su libro "México 86. Mi Mundial. Mi verdad. Así ganamos la Copa", el propio futbolista recordó ese momento y explicó los motivos de ese festejo inolvidable: “Yo llegué al Mundial limpio como nunca, como nunca… Porque sabía que era la última oportunidad de decirles a mis hijas: ‘Soy un jugador de fútbol, y si ustedes no me vieron, me van a ver acá’. Por eso, por eso y no por otra cosa, no por alguna gilada que se dijo por ahí, grité el gol contra Grecia como lo grité. ¡No necesitaba droga para tomarme revancha y para gritarle al mundo mi felicidad!”.

Por su parte, el árbitro mexicano, que tenía una gran experiencia en torneos internacionales como Juegos Olímpicos, Copa América y Mundial Juvenil, resaltó la importancia de tener buen diálogo con el jugador: "Se debe entender que los jugadores tienen emociones y diferentes carácteres. Siempre respetando a todos para que ellos te respeten. No digo de hacerse amigo del jugador, pero sí crear un buen ambiente, ese es el labor del árbitro para que los jugadores lo respeten y haya una buena relación”.

Al árbitro le gustaba estudiar a los jugadores para poder entenderlos. Es por eso que contó que para él, en ese partido era importante cuidar a Diego: "Digan lo que digan hay jugadores que se deben cuidar porque son los que generan las jugadas como magia, son jugadores que hacen cosas que dices ‘¡Wow!’, porque esa magia no la tiene cualquiera. La magia que tenía Maradona no la tiene cualquiera”.

Por último, Ángeles relató el consejo que le dio al Diez en pleno partido cuando lo observó un poco cansado por todas las infracciones que estaba recibiendo. “De repente Diego se me caía y le dije: ‘Diego, esta gente que está aquí es el mundo que tiene hambre de verte como estuviste en México’. Eso era cierto, porque la gente se acordaba del Maradona de 1986 y por las circunstancias que ya sabemos todos venía con molestias físicas, pero jugó lo mejor que pudo”, dijo el juez.

Finalmente, en aquel partido, el combinado de Alfio Basile brilló en la cancha y se impuso por 4 a 0 con tres tantos de Batistuta y el ya mencionado de Maradona. En ese momento nadie se imaginaba que ése sería el último gol que marcaría con la celeste y blanca. Seis días más tarde de ese encuentro, y dos después de la victoria por 2-1 ante Nigeria en la segunda jornada, se confirmaría un nuevo doping del astro por efedrina que lo sacaría de la Copa del Mundo. Así surgió la famosa frase: "Me cortaron las piernas". También fue el derrumbe de la ilusión Argentina.