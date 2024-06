Flavio Azzaro fue agredido por un hincha argentino: "Dale, rompeme la boca"

Flavio Azzaro es un periodista deportivo que se hizo conocido en la década pasada por sus polémicas declaraciones, de las que trascendieron más sus fuertes críticas a la Selección Argentina y a Lionel Messi antes de que lleguen los títulos. Actualmente fuera de los principales medios, el hincha de Racing y simpatizante Xeneize por su amistad con Juan Román Riquelme, se lanzó desde YouTube cuyo producto más trascendente fue "El Loco y el Cuerdo", junto al expresidente de Independiente Andrés Ducatenzeiler.

Actualmente en Estados Unidos presenciando la Copa América, Azzaro protagonizó un momento de tensión total antes del partido en que la Selección Argentina venció 2 a 0 a Canadá en Atlanta. El devenido en youtuber estaba siendo filmado por su pareja, ya que estaban haciendo un móvil en vivo desde Estados Unidos cuando un hincha argentino se acercó con su propia cámara pidiéndole a los espectadores que "tengan memoria".

“Memoria, argentinos, memoria. Que no vuelva a pasar que el periodismo barato nos haga sentir que tenemos que ir en contra de nuestros jugadores por un poquito de cámara”, le dijo el hincha que se le acercó a Azzaro.

El lungo periodista deportivo, acostumbrado a que lo insulten de arriba a abajo, quiso bajarle el precio a la situación y se río, pidiéndole a su novia salir de ese lugar para proseguir con su transmisión, pero el hincha insistió: “Que no vuelva a pasar porque eso es difícil conseguirlo”. Ahí, Azzaro le contestó "callate, pancho" y se acercó.

“Callate, pancho”, le contestó Azzaro, que al ver que otra vez lo estaba grabando, se acercó para apartarle la cámara y el hincha retrucó: "Te rompo la boca, no me toqués, mirá que somos 50". "Dale, rompeme la boca", replicó Azzaro.

"Azzaro":

Por lo que sucedió mientras hacía un móvil desde Estados Unidos durante la #CopaAmérica pic.twitter.com/E3XCL6Q5KR — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 22, 2024

En su canal de YouTube, Azzaro se descargó y brindó detalles de lo que no se vio: “Lo que viví ayer fue espectacular. Habría unos 400 argentinos y la inmensa mayoría se te acerca, te felicita, te habla del laburo que hacés, te pide una foto, un video o te recuerda algo que dijiste en alguna reacción. Y de golpe alguno te grita de lejos ‘Azzaro Bostero’ o ‘vendehúmo’. A mí no me molesta que alguien me critique, porque vivo de eso y está buenísimo. Podés charlar, discutir y llegar a un punto en común o no. Lo que me caliente a mí es el falso guapo”.

Y agregó: “Me molesta el pendenciero que viene y te graba. Primero me filmaba y, cuando veo lo que dice, trato de irme. En otro momento de mi vida quizás actuaba diferente. Hoy estoy con mi mujer trabajando y en otro país. Quiso figurar porque te filma para mandárselo a otro, no es que te lo dice porque lo siente. Si no, hubiera charlado con el pibe y hasta me banco su puteada”.

Azzaro se ganó la bronca de una buena parte de los hinchas argentinos cuando pidió la renuncia de Messi a la selección Argentina en 2018 tras el 0-3 ante Croacia en fase de grupos del Mundial de Rusia: “Sí, que Messi se vaya de la Selección. Messi nunca le hizo ganar partidos importantes a la Selección Argentina”, dijo en aquel entonces.

De yapa, tres años después, en la premiación del Balón de Oro 2021 que ganó Messi tras levantar la ansiada Copa América en el Maracaná ante Brasil, la transmisión de la revista France Football metió esas declaraciones en un video que vio el planeta fútbol entero.