Las Yaguaretés cayeron ajustadamente ante Kenia

Las Yaguaretés el apodo que identifica a la Selección Argentina femenina de Rugby Seven que esta participando del Preolímpico del Principado Mónaco sigue en el repechaje que otorga una sola plaza a un seleccionado de los 11 países que toman parte de la competencia para acceder a los Juegos Olímpicos de París 2024, tras perder ante Kenia por 19 a 17.

En el plantel que afronta la competencia se encuentran las rionegrinas Mayra Genghini, Josefina Padellaro (formadas en Marabunta Rugby Club de Cipolletti) y la neuquina Micaela Pallero (de Neuquén Rugby Club).

Desde el arranque nomás Kenia pegó primero con un try apoyado por Janet Okello que zafó de la marca ante el vano esfuerzo de Marianela Escalante y consiguió vulnerar el ingoal argentino . La conversión fue efectiva y Kenia se puso arriba 7 a 0, en un minuto de juego. La respuesta argentina no se hizo esperar, y tras una buena corrida de la capitana Paula Pedrozo que habilitó a Marianela Escalante llegó el try de Las Yaguaretés para con la conversión de Sofía González poner la igualdad en 7 tantos.

El equipo de Nahuel García se plantó y defendió bien e incluso tuvo una chance que no llegó por poco tras una buena jugada de Sofía González por la derecha que Antonella Reding no pudo concretar. Ya con el tiempo cumplido Judith Okumu se cortó por el centro de la defensa argentina y apoyó debajo de los palos, la conversión no fue buena y Kenia pasó a ganarlo 12 a 7 arriba con tiempo cumplido. Así se fueron al descanso, cinco abajo en el tanteador, pero, con la sensación que se podía dar vuelta.

El testimonio de Antonella Reding tras la derrota ante Kenia

uD83CuDF99? La palabra de Antonella Reding tras la jornada de competencia en Mónaco.#SomosLasYaguaretés pic.twitter.com/zEcfqk4NLE — lasyaguaretes (@lasyaguaretes) June 22, 2024

En la segunda etapa, las argentinas salieron a darlo todo, y así lo hicieron y llegó el segundo try de Las Yaguaretés en una buena jugada colectiva, con pases de derecha a izquierda y la paciencia necesaria para que sobre la bandera izquierda María Virginia Brígido Chamorro apoyara. La patada no fue buena y el score quedó igualado en 12 tantos con cinco minutos por jugarse.

Y ahí se vio lo mejor del elenco albiceleste, decididas a ganarlo. y en un scrum para Kenia apareció otra vez Brígido Chamorro, la punteó y a correr para apoyar el try. Muy despierta cortó luego de la salida del scrum y llegó antes que las keniatas para apoyar el try debajo de los postes. La conversión factible no fue buena y el score quedó 17 a 12 para las chicas albicelestes con dos minutos por delante.

Pudo ser para las albicelestes

Por dos errores propios ante tackles fallidos y las ganas de la número 14 de Kenia para impone su potencia y velocidad y hacer estéril el esfuerzo defensivo de las argentinas sumado al acierto en la conversión dejaron abajo a Las Yaguaretés 19 a 17 con 30 segundos por jugar. Era la última pelota y se podía, estaba claro; pero una vez más la ansiedad pudo más que la cabeza fría. El avance del equipo argentino prosperó hasta las 22 yardas del rival y un kncok on cobrado en contra privó a el poder darlo vuelta. El pitazo final mostró caras largas e impotencia.

Los tries de @lasyaguaretes en la derrota 19-17 vs Kenia este sábado. Este domingo volverán a cruzarse en cuartos de final, a las 5.18 hs (uD83CuDDE6uD83CuDDF7)



¡Seguí todo el #SevensRepechage en RugbyPass TV!#Rugby7s pic.twitter.com/e1yqVd8P1n — RugbyPass ES (@RugbyPass_ES) June 22, 2024

Mañana domingo, desde las 5.18 (hora de la argentina) jugarán por los cuartos de final, con la obligación de ganar los tres partidos que en teoría quedan, si quiere llegar a París 2024 y participar como deporte por primera vez en un Juego Olímpico. El rival será otra vez Kenia, por el ordenamiento establecido. Tendrá rápida revancha, ante un equipo que las derrota además del partido de hoy, en en 2023: en Dubai, Cracovia y Mónaco.