Copa América: La Uruguay de Bielsa debutó con triunfo

Debutaba una de las selecciones candidatas en esta Copa América y la expectativa era total. La Uruguay de Marcelo Bielsa quiere empezar con todo en busca de su decimosexto título y pretendía comenzar con todo ante Panamá en el Hard Rock Stadium de Miami. A pesar de sufrir por las chances erradas, la Celeste logró un sólido comienzo ganando por 3-1 gracias un golazo de Maximiliano Araújo y otros tantos de Darwin Núñez y Matías Viña.

Darwin Núñez se sacó la "mufa" de las ocasiones erradas en el primer tiempo (X @CopaAmerica)

Tras un comienzo a pura intensidad, a los 15 minutos de partido llegó el tanto que abrió la cuenta uruguaya. Una buena jugada colectiva de los de Bielsa derivó en Araújo, que recibió sobre el sector izquierdo del área grande, se acomodó para la zurda y sacó un disparo espectacular que, luego de abrirse, se incrustó contra el ángulo derecho de Orlando Mosquera.

Tras el 1-0, se percibía un contexto de goleada por la intensidad uruguaya para disputar y querer atacar a una Panamá que no podía contenerlos. Una triple chance donde lo tuvo Giorgian De Arrascaeta y Mosquera intervino. Luego, le ahogó el gol a Araújo y por último Manuel Ugarte no pudo definir. Otro de los que anduvo torcido fue Darwin Núñez, que tuvo dos chances clarísimas para ampliar el marcador, pero tampoco pudo batir a un Mosquera que sostuvo a los caribeños.

El complemento se vio un partido diferente, porque ya Uruguay no pudo atacar como en el primer tiempo y Panamá comenzó a animarse y generarle problemas al conjunto charrúa. La más clara la tuvo José Fajardo, que tras un error grosero de Mathías Olivera quedó mano a mano con el arquero Sergio Rochet, quien desvió con lo justo su remate. Más tarde, José Luis Rodríguez volvió a exigir al golero, que mando su disparo al córner.

Para colmo, hay que mencionar ya comenzaron las dificultades físicas para Bielsa: tanto Ronald Araújo como Mathías Olivera debieron abandonar la cancha por lesión. José María Giménez entró en el entretiempo por el central de Barcelona, en tanto que Sebastián Cáceres hizo lo propio por Olivera. Además, cuando promediaba ya el complemento y el duelo continuaba 1-0, la gente comenzó a pedir por el ídolo Luis Suárez: El "Olé, olé, olé... Lucho, Lucho", bajaba de las tribunas del Hard Rock Stadium.

Con el ingreso de Nicolás De La Cruz, aquel entusiasmo panameño cesó, Uruguay empezó a tomar la pelota y, si bien el duelo seguía con la incertidumbre del 1-0, ya no sufría. Un tiro desde afuera de Federico Valverde que salió apenas afuera hizo sentir a la Celeste que volvía a controlar las acciones del juego a pesar de no mostrar ni la precisión ni la intensidad de la primera parte.

Finalmente, aquel fantasma de la mínima diferencia iba a desaparecer a cinco minutos del cierre. Un centro cruzado encontró a Araújo, cuyo cabezazo salió rebotado en un defensor y le quedó justo a Núñez, quien se sacó la mufa de las anteriores chances perdidas con un zurdazo de aire que fulminó a Mosquera para liquidar la historia con el 2-0 final.

Parecía que el duelo terminaba allí, pero al final Uruguay aplicó la contundencia que no tuvo en el primer tiempo y encontró un gol más en el final. Un tiro libre exacto de De La Cruz encontró la cabeza de Viña, que metió un cabezazo muy certero para transformar la victoria en goleada. No obstante, en la última jugada del partido Panamá iba a llevarse algo del partido: Michael Murillo la recibió sobre la derecha, enganchó de zurda y la clavó en el ángulo derecho de Sergio Rochet.

Victoria clara de los de Marcelo Bielsa, no sin complicaciones durante el desarrollo, pero mostrando las virtudes que la hacen una de las candidatas a levantar la Copa América. En cuatro días y en New Jersey, la Celeste tendrá su segundo encuentro ante Bolivia en busca de consolidarse como líder del Grupo C.

Estados Unidos y un inicio sólido

Este domingo, el AT&T Stadium de Arlington, Texas, fue el escenario del primer partido del Grupo C de la Copa América 2024, donde Estados Unidos y Bolivia midieron fuerzas. Este encuentro marcó el inicio de un grupo que también integran Uruguay y Panamá, quienes se enfrentarán más tarde en la misma jornada.

El seleccionado de Estados Unidos comenzó su andadura en la Copa América 2024 con una contundente victoria por 2-0 frente a Bolivia. Jugando en casa, en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, el equipo dirigido por Gregg Berhalter disipó las dudas generadas por sus actuaciones previas y dejó una sólida impresión en su debut.

Christian Pulisic, la estrella del Milan, no tardó en mostrar su calidad. Apenas al minuto 2, Pulisic abrió el marcador con un espectacular golazo que se incrustó en el ángulo derecho de la portería boliviana, dejando sin opciones al arquero Guillermo Viscarra.

El dominio del local continuó a lo largo del primer tiempo. Folarin Balogun, aprovechando una brillante asistencia de Pulisic, aumentó la ventaja al minuto 42. El delantero, con un certero remate de zurda a ras de césped, selló el 2-0 definitivo antes del descanso.

En la segunda mitad, Estados Unidos mantuvo el control del juego, con una defensa sólida y un medio campo que neutralizó los intentos de Bolivia por descontar. Matt Turner, el arquero estadounidense, tuvo pocas intervenciones, gracias a la eficacia de su línea defensiva.

Bolivia, dirigida por Antonio Carlos Zago, mostró pocas armas ofensivas y nunca encontró la manera de quebrar la resistencia estadounidense. Con esta derrota, el equipo boliviano tendrá que replantear su estrategia para los próximos encuentros si desea avanzar en el torneo.

El desempeño de Estados Unidos en este partido contrasta con el de sus vecinos norteamericanos. México, aunque logró una victoria, tuvo un complicado debut con un ajustado 1-0 ante Jamaica. Canadá, por su parte, sufrió una derrota por 2-0 frente a la selección de Argentina.