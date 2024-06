Eurocopa: Inglaterra aburrió, pero igual pasó primero

Sigue en deuda, pero pasó primero. Inglaterra igualó 0-0 con Eslovenia y continúa mostrando deficiencias en el juego. Aún así logró liderar el Grupo C, donde los eslovenos y Dinamarca los acompañarán a octavos. Foto: Reuters

En el segundo turno de esta jornada de Eurocopa se ponía en juego la definición del Grupo C con los duelos entre Inglaterra y Eslovenia y Serbia ante Dinamarca. Los ingleses, que buscaban levantar un poco su imagen y conseguir los tres puntos que le otorguen el primer lugar de la zona, no jugaron bien pero terminaron primeros de su zona, evitando cruce de octavos con Alemania.

Por su parte, los eslovenos también pasaron a octavos como terceros y los daneses como segundos luego de que el coeficiente UEFA oficie como desempate entre ambas selecciones (igualaron en 3 puntos, diferencia de gol, cantidad de goles convertidos y amarillas recibidas, entre otros criterios).

Final Inglaterra-Eslovenia 0-0.

Final Dinamarca-Serbia 0-0.



La peor noche de la Eurocopa de 2024.



Inglaterra es primera del grupo C con 5 puntos.

Luego vendrían Dinamarca y Eslovenia (3 puntos).

Serbia queda eliminada (2 puntos).



En un duelo sin goles, Inglaterra pasó primero

Los Three Lions siguen decepcionando desde el juego, pero el desarrollo de un Grupo C que solamente tuvo su victoria contra los serbios como el único encuentro que no fue empate le permitió pasar en primer lugar. Ninguno de los dos hizo un buen encuentro, y pese a una mejoría inglesa en el complemento, el gol anduvo bastante lejos. Celebración para Eslovenia, que alcanza por primera vez en su historia los octavos de final en la Eurocopa.

FINAL DEL PARTIDO - En Colonia, ingleses y eslovenos terminaron igualando 0-0 en un partido muy chato. La igualdad le asegura a los de Southgate el primer puesto del grupo y la clasificación a los balcánicos.

ST 46' En el final, se lo perdió Inglaterra: Una muy buena acción entre Anthony Gordon y Kane encontró a Cole Palmer , pero su zurdazo le salió débil y a las manos de Oblak . Parece que esto se termina sin goles.

ST 29' Otra aproximación inglesa: Un nuevo intento del equipo inglés, al que le sigue costando mucho generar peligro. Declan Rice intentó desde lejos, pero su remate salió desviado.

ST 14' Mejora Inglaterra, pero sigue lejos del gol: El duelo se juega en campo esloveno, que hace minutos no puede tener la pelota. Sin embargo, los británicos no logran transformar su dominio en peligro. Lo más riesgoso fue un centro cruzado que Marc Guehi no llegó a conectar.

¡SEGUNDO TIEMPO EN MARCHA! - Ya se juega el complemento en Colonia. En los Three Lions ingresó Kobe Mainoo en lugar de Conor Gallagher . Los eslovenos, sin modificaciones.

FINAL DEL PRIMER TIEMPO - En otra actuación decepcionante, los ingleses igualan parcialmente contra una Eslovenia que no se desesperó y logró incomodarlos en más de una ocasión. Los de Southgate por ahora pasan como primeros, pero con este resultado dependen de que Dinamarca no venza a Serbia .

PT 40' Ahora llegó Inglaterra: Un centro envenenado de Kieran Trippier casi se transforma en el primer gol del partido. Harry Kane no llegó por centímetros a rematarlo y la pelota salió a centímetros del palo izquierdo de Jan Oblak .

PT 36' Amenaza eslovena: Los balcánicos complican a Inglaterra por la derecha. Buena proyección de Zan Karnicnik que sacó un centro peligroso que Benjamin Sesko no pudo conectar correctamente.

PT 20' Saka la empujaba, pero había offisde: En la mejor jugada inglesa en lo que va del partido, Phil Foden le servía el tanto al atacante del Arsenal, pero la acción fue anulada por un offside previo del mediocampista de Manchester City.

PT 18' Los ingleses, incómodos: Aunque todavía sin grandes chances, son los eslovenos los que controlan el trámite del duelo y ya inquietaron con algunos centros cruzados. Hasta ahora, lo de los británicos son intentos poco productivos.

¡EMPEZÓ EL PARTIDO! - Ya rueda la pelota en Colonia. Los Three Lions quieren el liderazgo de su zona ante los eslovenos, cuyo objetivo es hacer historia pasando de fase.

Dinamarca quedó segundo y enfrentará a Alemania

El otro cotejo tuvo lugar en el Allianz Arena de Múnich,con los daneses buscando un triunfo ante Serbia, que estaba obligada a ganar para seguir con vida en la Eurocopa. En un duelo donde los escandinavos fueron más en el primer tiempo, finalmente ninguno de los dos terminó haciendo méritos suficientes para llevarse el duelo. Dinamarca termina pasando segunda por sobre Eslovenia de manera insólita: ambas selecciones igualaron en tres puntos, y también en diferencia de gol, cantidad de goles y en las amarillas. El criterio que rompió la paridad fue el coeficiente UEFA, que fue en favor de los escandinavos.

TERMINÓ EL PARTIDO - Tampoco se sacaron ventajas en Múnich y el duelo culmina en cero. Los daneses terminan segundos en el Grupo C y se cruzarán el sábado en Dortmund ante Alemania . Los serbios se despiden con otra performance decepcionante.

ST 40' Lo tuvo Dinamarca de contra: Estacionado en la derecha, Maehle hizo un surco por ese sector y sacó un centro peligrosísimo al segundo palo que Andrija Zivkovic llegó a salvar con lo justo antes de la llegada de dos daneses para meter el gol.

ST 37' Chance para Serbia: La peleó hasta el final Dusan Vlahovic , que entró para cargar el área, y sacó un pase atrás para Mitrovic , cuyo remate salió desviado

ST 30' Dinamarca empieza a agarrar la calculadora: El partido bajó muchísimo su nivel y, en los últimos minutos, los daneses ya empiezan a mirar la tabla. Por ahora, están pasando como segundos por un criterio de desmpate insólito: el ranking de clasificación para la Eurocopa . Es que la Dinamita Roja iguala en tres puntos con Eslovenia y también en diferencia de gol, cantidad de goles y en las amarillas.

ST 8' Serbia se ponía arriba, pero hay offside: La ruptura de Jovic a espaldas de la defensa generaba el gol en contra de Joachim Andersen , sin embargo el delantero serbio estaba en fuera de juego en el inicio de la jugada y se salva Dinamarca .

¡EMPEZÓ EL COMPLEMENTO! - En marcha los segundos 45 minutos con algunos cambios en Serbia : salieron Gudelj y Samardzic dejándole su lugar a Dusan Tadic y Luka Jovic .

FINAL DEL PRIMER TIEMPO - Hasta ahora es igualdad sin goles entre una Dinamarca que quiso más y un elenco serbio que, pese a los cambios, sigue mostrando un nivel muy bajo. Por ahora, los daneses están igualados en tres puntos, diferencia de gol y cantidad de goles con Eslovenia . Momentáneamente, el equipo escandinavo estaría pasando tercero debido a que los eslovenos acumulan una amonestación menos en la Eurocopa .

PT 31' Nueva chance danesa: Ya es notoria la superioridad de la Dinamita Roja. Esta vez fue Rasmus Hojlund el que recibió, se acomodó para la zurda y exigió a Rajkovic , que volvió a mostrar seguridad.

PT 21' Eriksen probó y casí pone el primero: El capitán danés agarró una pelota suelta cerca de la medialuna del área y sacó un derechazo bajo que obligó al arquero Predrag Rajkovic a intervenir mandándola al córner.

