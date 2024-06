River teme por Paulo Díaz ¿Se va a Arabia?

Mientras piensa en reforzarse para el segundo semestre del año, River podría perder a un hombre clave en su esquema en los próximos días. El defensor chileno Paulo Díaz es buscado por Al-Qadsiah de Arabia Saudita, que estaría dispuesto a activar la cláusula de rescisión del central, valuada en 8 millones de dólares. Si el club saudí hace esto, el Millonario no tendría margen de acción pese a que hoy no tiene intenciones de desprenderse de uno de sus defensores clave.

Díaz, actualmente afectado a la selección chilena en la Copa América, tiene contrato con cuadro riverplatense hasta diciembre de 2026 y en la CD es considerado uno de los "no negociables" ya que es titular inamovible en la zaga. El tema es que Al-Qadsiah aceleró por el chileno y le habría ofrecido a su representante un importante contrato. De llegar a un acuerdo, el club recientemente ascendido a la Saudi Pro League se pondría en contacto con River para ejecutar su cláusula de rescisión.

uD83DuDEA8Al Qadisiyah quiere a Paulo Díaz, defensor de River y de uD83CuDDE8uD83CuDDF1. Ya iniciaron conversaciones con su representante y el jugador dio luz verde.

*??En caso de llegar a un entendimiento por su contrato, se buscará avanzar por el valor de la cláusula de salida, de u$s 8M. pic.twitter.com/axtBrcvL1B — César Luis Merlo (@CLMerlo) June 24, 2024

Qué dijo Paulo Díaz sobre una salida de River

En la conferencia de prensa previa al duelo ante la Selección Argentina, el central riverplatense fue consultado sobre la chance de una posible salida del Millonario y no le esquivó a la respuesta: "Me encantaría jugar en algún momento en Europa, creo que es el sueño de todos. Al momento no he tenido chances de irme porque River quiere que sea una compra", tiró el defensor de 29 años.

Sin embargo, también aclaró que se encuentra cómodo en el club de Núñez y que simplemente el emigrar es un deseo futuro: "Obviamente que estoy bien en River, pero tengo la ilusión de jugar en un grande de Europa", sostuvo, sin dar pistas sobre su posible salida a Arabia Saudita. En 2023, Díaz ya tuvo sondeos del Betis, así como también de clubes de Italia, Rusia y México, pero ninguno le ofertó formalmente a Ri?ver.