Dibu Martínez no irá a los Juegos Olímpicos

No estará en París. Finalmente y pese a su deseo de formar parte de los Juegos Olímpicos, Aston Villa no autorizó a "Dibu" Martínez a estar y Mascherano deberá reemplazarlo. Foto: AFP

Una "nueva mala" para la Selección Argentina Sub-23 pensando en los Juegos Olímpicos de París: finalmente Aston Villa no va a dejar al "Dibu" Martínez formar parte de la delegación olímpica que competirá por la medalla de oro en la capital francesa. El reemplazante del arquero marplatense sería uno de sus compañeros de plantel en la Mayor, Gerónimo Rulli.

Esta noticia se suma a varias de las complicaciones que tuvo Javier Mascherano para conformar el plantel que viajará a la cita olímpica París 2024. Ya tuvo el "no" de los clubes por Enzo Fernández, Alejandro Garnacho, Alan Varela y ahora, sin confirmación oficial pero con chances casi nulas de revertirse, también recibe la negativa por Dibu.

#ALERTAuD83DuDEA8 | "Dibu" Martinez no irá a los Juegos Olímpicos



uD83DuDCCCEl arquero recibió el no definitivo por parte del Aston Villa



uD83DuDCCCLa alternativa de Mascherano es que vaya Rulli, que tendría el permiso de Ajax y también del Betis, en caso de ser transferido



??@fczyz pic.twitter.com/AFgJTMAcPg — doble amarilla ?????? (@okdobleamarilla) June 27, 2024

También hay que decir que si Mascherano no logra que Rulli sea autorizado por el Ajax para sumarse como el tercer mayor de 23 años, no intentará citar más mayores e irá con los confirmados Julián Álvarez y Nicolás Otamendi. El arquero, que comparte plantel con Dibu Martínez en la Mayor, podría salir del elenco neerlandés (donde no es titular indiscutido) y allí la AFA tendría que esperar por la autorización del nuevo club.

Qué dijo Dibu sobre los Juegos Olímpicos

Hace algo más de veinte días, Martínez dejó en claro sus ganas de disputar la cita olímpica con la Selección Argentina Sub-23, sin embargo, también aclaró que Aston Villa se le había interpuesto. "Yo quiero jugar, pero obviamente no depende de mí. El club me ha bloqueado muchísimas veces. Sé que tengo que pelear un poco más, no está 100% dado, pero de mi parte es un deseo: quiero ganar los Juegos Olímpicos". Hoy por hoy, el equipo del Dibu se ha transformado en el "villano" de la película.